Египетские и римские боги в Польше: раскрыты секреты коллекции семьи Кленевских

Открытие этих древних артефактов было настолько непривычным для этой местности, что Люблинская воеводская консерватория памятников (LWKZ) сомневалась в их подлинности.

В небольшом селе в Польше потрясающее археологическое открытие совершил Кшиштоф Козловский, местный историк, получивший разрешение на раскопки Люблинского воеводства на поиск исторических памятников в этой местности. Он наткнулся на две древние статуэтки, изначально напоминавшие изображения "фараона" и "богини", пишет Arkeonews.

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Находка этих древних артефактов была настолько необычной для данной местности, что у Люблинской воеводской консерватории памятников (LWKZ) возникли сомнения в их подлинности.

Однако после сотрудничества с экспертами из Национального музея в Люблине и учеными с факультета археологии Варшавского университета было подтверждено, что это действительно подлинные предметы из Древнего Египта и Древнего Рима. Фигурка Осириса была датирована I тысячелетием до нашей эры, а бюст Вакха — I веком нашей эры.

Недавно Мехович провел проверочное исследование на месте, где были обнаружены статуэтки, и была найдена еще одна египетская бронзовая статуэтка Осириса Фото: Łukasz Miechowicz

Дальнейшие исследования проводил доктор Лукаш Мехович из Института археологии и этнологии Польской академии наук в Варшаве. Он установил, что артефакты когда-то были частью коллекции семьи Кленевских и хранились во дворце в Ключковицах до Второй мировой войны. Было установлено, что статуэтка Осириса была приобретена Марией Кленевской во время ее пребывания в Египте в 1904 году, о чем она писала в своих мемуарах.

Бронзовый бюст Бахуса был обнаружен около 1906 года о. Антонием Хотыньским, священником семьи Кленевских в Дратове (ныне Заглоба/Вжелув), в богато оборудованной могиле умершего представителя пшеворской культуры. Это подтвердило, что семья Кленевских проявляла большой интерес к древним артефактам и приобретала их во время своих путешествий и исследований.

Недавно Мехович провел проверочное исследование на месте, где были обнаружены статуэтки, и была найдена еще одна египетская бронзовая статуэтка Осириса. Артефакт имеет размер 8,5 см в высоту и оснащен двумя кольцами для подвешивания.

Семья Кленевских жила во дворце до 1942 года, когда их имущество было конфисковано и передано в управление СС. Есть подозрение, что этот клад, включающий артефакты, обнаруженные в Ключковицах, мог быть спрятан владельцами перед бегством или сразу после войны, когда вещи из дворца Кленевских разбросали и разграбили.

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