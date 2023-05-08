Мозговой туман: ученые пролили свет на чрезвычайно мутные симптомы COVID

Исследования показывают, что у пациентов с длительным течением коронавируса наблюдается ряд неврологических симптомов. Ученые наконец-то поняли почему.

Более трех лет человечество боролось с пандемией коронавируса. К счастью, ВОЗ уже объявила о ее завершении, однако ученые продолжают исследования, чтобы узнать как можно больше и не допустить повторения, пишет Science Blog.

На этот раз ученые сосредоточились на изучении неврологических симптомов COVID-19, которые встречаются у пациентов с длительным течением болезни. Результаты данного исследования были опубликованы в журнале Neurology: Neuroimmunology & Neuroinflammation и проливают свет на неврологические симптомы, с которыми сталкиваются пациенты.

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Так, исследователи обнаружили, что реципиенты при длительном течение болезни могут испытывать такие симптомы, как:

усталость;

одышка;

лихорадка;

головные боли;

нарушение сна;

мозговой туман или затуманенность мозга.

В общей сложности в исследовании приняли участие 12 человек, у которых после коронавируса сохранялись стойкие неврологические симптомы. Исследователи обнаружили, что у них были различия в профилях иммунных клеток и вегетативной дисфункции.

Ученые отмечают, что они использовали подход, также известный как глубокое фенотипирование. Это позволило им тщательно изучить клинические и биологические особенности длительного течения болезни у реципиентов, у которых после выздоровления наблюдались стойкие неврологические симптомы. В ходе исследования участники прошли комплексные тестирования в Клиническом центре NIH, которое включало в себя:

клинический осмотр;

опросники;

расширенную визуализацию мозга;

анализы крови;

анализы спинной жидкости;

тесты вегетативной функции.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что у людей с длительным течением болезни были более низкие уровни иммунных клеток, координирующих реакцию иммунной системы на вирусы. Кроме того ученые обнаружили, что у реципиентов было увеличено количество В-клеток, что указывает на то, что иммунная дисрегуляция может также играть роль в продолжительности течения заболевания.

Также исследователи обнаружили у испытуемых проблемы с вегетативной нервной системой, которая контролирует бессознательные функции нашего организма, в том числе:

дыхание;

частота сердечных сокращений;

артериальное давление.

Ученые обнаружили нарушения в контроле сосудистого синуса, частоте сердечных сокращений и артериального давления во время изменения позы. Однако исследователи отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы понять, связаны ли эти симптомы с усталостью и другими затяжными симптомами.

Исследователи полагают, что полученные ими результаты могут привести к лучшей диагностике длительного ковида, а также улучшить методы его лечения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали о странном симптоме нового варианта COVID-19.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.