Тайна болезни Паркинсона может скрываться в болоте: ученые полагают, что нашли источник заболевания

Исследователи считают, что обычные водные бактерии могут выделять соединения, которые запускают процесс образования токсичных сгустков.

Десятилетиями ученые пытаются найти причину развития болезни Паркинсона, от которой страдают миллионы людей по всему миру. На этот раз исследователи полагают, что им удалось обнаружить бактерию, которая играет роль в развитии болезни Паркинсона, пишет Science Alert.

Над исследованием работала группа ученых из Университетов Хельсинки и Восточной Финляндии. В ходе своего анализа ученые опирались на данные более раннего исследования, которое показало, что тяжесть нейродегенеративного расстройства у реципиентов увеличивается пропорционально увеличению концентрации бактериальных штаммов Desulfovibrio в их фекалиях.

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В ходе исследования ученые продемонстрировали потенциальный путь от присутствия бактерий в генетически отредактированных червях до физических изменений в мозге, которые совпадают с болезнью Паркинсона. По словам старшего автора исследования, микробиолога из Университета Хельсинки (Финляндия) Пера Сариса, полученными результаты позволили ученым выявить носителей этих опасных бактерий. Исследователи отмечают, что это важно, так как теперь ученые смогут сосредоточиться на удаление этих штаммов из кишечника, что потенциально может облегчить симптомы у пациентов с болезнью Паркинсона.

Отметим, что впервые болезнь Паркинсона была описана английским врачом Джеймсом Паркинсоном около 200 лет назад. С тех пор ученые в разных уголках мира пытались найти объяснение тому, почему с возрастом некоторые люди теряют контроль над мелкой моторикой. Известно, что с физиологической точки зрения небольшие включения, тельца Леви, накапливаются в клетках определенных областей мозга, у которых диагностирована эта болезнь.

Недавние исследования этих накоплений показали, что они в основном состоят из типа белка, называемого α-синуклеином, который важен для высвобождения нейротрансмиттеров. Однако ученые до сих пор не совсем понимают, как это скопление способствует развитию болезни Паркинсона. Но исследователи предполагает, что уже само присутствие этих скоплений является проблемой для нормального функционирования нервных клеток человека.

Ранее исследователи уже выяснили, что болезнь Паркинсона, по-видимому, может передаваться по наследству, однако таким образом можно было бы объяснить лишь 10-15% всех случаев.

Теперь исследователи предполагают, что возбудитель болезни Паркинсона находится в окружающей нас среде. Об этом свидетельствуют виды бактерий, обнаруженные учеными в желудочно-кишечном тракте человека, и которые могут быть причиной развития симптомов, соответствующих болезни Паркинсона.

Сарис с коллегами считают, что заболевание вызывается факторами окружающей среды, а именно ее воздействием на бактериальные штаммы Desulfovibrio, ответственные за развитие болезни Паркинсона. Ученые изучили фекалии десятка пациентов с болезнью Паркинсона и сравнили анализы с образцами кала их здоровых супругов. Далее они выделили все присутствующие штаммы Desulfovibrio.

Ученые скормили трансгенным образцам нематод Caenorhabditis elegans выделенные микробы из обеих групп. Ученые обнаружили, что нематоды, которые питались Desulfovibrio в действительности чаще образовывали опасные скопления α-синуклеина. Кроме того, ученые обнаружили, что нематоды питавшиеся этими обычными водными бактериями, которые предпочитают жить в болотистых водах, чаще умирали, чем в контрольных группах.

Исследователи отмечают, что продолжат исследования, чтобы понять, как бактерии в нашем собственном кишечнике могут вызывать образование белка, который затем способен мигрировать по всему тело. Если это исследование будет успешным, ученые полагают, что в будущем им удастся замедлить прогрессирование болезни Паркинсона у пациентов, а возможно и вовсе разработать новый метод его ранней диагностики.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как бокс может нокаутировать болезнь Паркинсона.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.