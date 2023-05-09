Придется заново рисовать карты. Ученые считают, что к 2100 году Земля изменится до неузнаваемости

Новое исследование предполагает, что изменения будут столь масштабными, что нам придется перерисовывать карты впервые за почти 150 лет.

Последние десятилетия ученые все чаще сосредотачиваются на изучении того, каким будет будущее нашей планеты. Экстремальные волны тепла, засуха, наводнения и штормы становятся все более частыми и интенсивными, и исследователи полагают, что станет только хуже, пишет Science Alert.

Энергия, захваченная атмосферой и океаном, буквально "шипит", как газированная вода под давлением, и новое исследование ученых предполагает, что уже к концу столетия Землю и ее обитателей ждут кардинальные изменения. Исследователи из Университета Вирджинии считают, что в данный момент планета балансирует на грани нескольких переломных моментов, которые в конце концов обрушат на нее каскад климатических изменений.

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По словам старшего автора исследования, специалиста по климату Пола Дирмейера, они использовали компьютерное моделирование, чтобы спрогнозировать, какое будущее нас ждет к 2100 году. Исследователи полагают, постепенные изменения температуры и осадков будут настолько фундаментальными, что смогут чрезвычайно изменить климат Земли. Причем климатические изменения будут таких масштабов, что нам придется заново перерисовывать карты, впервые составленные в 1880-х годах.

Дирмайер отмечает, что согласно их прогнозу, уже к концу столетия от 38% до 40% мировой суши будут находиться совершенно в другой климатической зоне, чем сегодня. И ученые предупреждают, что это еще при оптимистическом сценарии. В более пессимистичном сценарии почти 50% площади суши планеты могут и вовсе оказаться в незнакомой климатической зоне.

Ученые отмечают, что данные сдвиги стали более заметными с появлением климатических моделей последнего поколения, которые более чувствительны к изменениям климата и указывают на более резкие темпы глобального потепления.

Дирмайер с коллегами использовали карты Кеппен-Гейгера, чтобы наметить прогнозируемые изменения. Отметим, что эти карты представляют собой систему, используемую для классификации мира на 5 климатических зон на основе:

температуры;

осадков;

времени года.

Карты климатической классификации были разработаны климатологом Владимиром Кеппеном еще в 1884 году и с тех пор они широко используются для моделирования распространения и роста видов. Отметим, что за почти 150 лет карты Кеппен-Гейгера не раз обновлялись, однако никогда полностью не перерисовывались.

Результаты моделирования показывают неутешительную статистику:

тропический климат расширится с 23% до 25% суши Земли;

большая часть поверхности планеты станет засушливой — с 31% до 34%;

до 89% Европы и 66% Северной Америки перейдут в новую климатическую зону.

Ранее Фокус писал о том, что за последние 50 лет в систему Земли люди добавили энергию 25 млрд ядерных бомб.