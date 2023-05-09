Были вне подозрений. Шесть продуктов и напитков, которые содержат алкоголь

Даже и хлеб и бананы содержат спирт в небольшом количестве.

По словам ученых, хлеб, фруктовый сок, йогурт и соевый соус могут содержать даже больше спирта, чем некоторые слабоалкогольные сорта пива, пишет Daily Mail.

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Может очень удивить информация о том, что в еде и напитках, которые считаются безалкогольными, на самом содержится спирт. Этот скрытый ингредиент никак не маркируется, но он содержится во многих ферментированных продуктах.

Согласно исследованиям ученых, в обычном неспелом банане содержится примерно 0,2% спирта, а в спелом – 0,4%. А в булочках, которые используют для приготовления бургеров содержится целых 1,28% спирта. В то же время, как показывают исследования, в пшеничном и ржаном хлебе содержание алкоголя меньше – 0,29%.

По словам Дуэйна Меллора из Астноского университета, Великобритания, во время производства хлеба происходит процесс брожения дрожжей и в результате получается небольшое количество спирта. Ученый считает, что в любом ферментированном продукте, то есть подверженном брожению, могут оставаться следы спирта.

Например, фруктовые соки могут содержать такой вид спирта, как этанол. Исследования показывают, что в виноградном соке содержится 0,086% алкоголя, в апельсиновом соке — 0,073%, а в яблочном — 0,026%. Кстати, даже в йогуртах содержится примерно 0,02% спирта.

Безалкогольными напитками и едой в Великобритании считаются те продукты, которые содержат меньше 0,5% спирта. Если они содержат меньше 1,2% спирта, то считается, что это слабоалкогольный напиток или еда.

Что касается процесса ферментации, то он происходит, когда бактерии или дрожжи расщепляют углеводы на сахара, которые превращаются в кислоту или спирт. Таким образом алкоголь и попадает в те или иные, казалось бы безалкогольные продукты.

Например, банан ферментируется, когда находящиеся в воздухе дрожжи вступают в реакцию с сахаром в банане, и это приводит к его брожению с образованием спирта и углекислого газа.

В фруктовых соках происходит схожий процесс брожения. Когда сок остается в тепле, то переносимые по воздуху дрожжи превращают сахара в соке в спирт.

По словам ученых, спирт содержится и в соевом соусе, хотя это продукт ферментируется во время производства. Соевые бобы, пшеница, соль и вода смешиваются и ферментируются, в результате чего пшеничный крахмал распадается на сахара и превращается в спирт. Хотя большая часть этого спирта испаряется во время производства, продукт по-прежнему содержит от 1,5% до 2% алкоголя, что усиливает его вкус.

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