Океан горячее, чем когда-либо за последние 100 000 лет: ученые рассказали, что будет дальше

Исследование показывает, что средняя температура океана уже достигла своего максимума, и нам неминуемо придется столкнуться с последствиями.

Мировой океан достиг своего нового рекорда температуры — в начале апреля его средняя температура составила 21,1ºC, что на 0,1ºC выше, чем предыдущий рекорд, зафиксированный в 2016 году, пишет Nature.

Это повышение может показаться несущественным, однако фактически является наивысшим показателем за последние минимум 100 000 лет. Более того, исследователи отмечают, что данное повышение температуры вполне соответствует прогнозам климатологов, если бы не одно, но. Повышение средней температуры океана произошло не во время явления Эль-Ниньо, которое, как ожидается, скоро вступит в свои права и принесет более теплую и влажную погоду в восточную часть Тихоокеанского региона уже к концу 2023 года.

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По словам морских биологов, все это свидетельствует о том, что более высокие, чем в среднем, температуры океана, видимо, сохранятся, и быть может, вырастут еще больше. За всем этим последуют экстремальные погодные условия и морские волны тепла, которые создадут множество проблем для представителей морской флоры и фауны. Увы, пострадают все — от кораллов до китов.

Как менялась средняя температура океана Фото: NOAA

По словам морского биолога из Университета Британской Колумбии, еще одной не менее важной проблемой станет то, что теплые воды также физически менее способны удерживать растворенный кислород. Простыми словами, в океане станет меньше кислорода, а значит среда обитания множества видов попросту сократится.

Кроме того, потепление океана повлечет за собой экстремальные погодные условия. Ученые также предупреждают, что повышение температуры океана сопряжено с рядом других удручающих тенденций потепления. Например, в южном полушарии в начале 2023 года площадь морского льда достигла нового рекордно низкого уровня.

По словам специалиста по биогеохимическому моделированию океана из Океанографического института Вудс-Хоул в Массачусетсе Йенса Терхаара, всего этого бы не произошло, если бы не изменения климата. Более того, исследователь полагает, что человечество оказалось в новом климатическом состоянии, где "крайности — это норма".

Джош Уиллис, океанограф из Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене также отмечает, что в следующем году нас, вероятно, ждет новая череда рекордных максимумов. По крайней мере это произойдет, если Эль-Ниньо действительно усилится.

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