Пернатые гиганты из мелового периода: найдены останки 800-килограммовых страусоподобных динозавров

Собрав вместе ископаемые кости и другие скелетные останки, авторы исследования нарисовали яркую картину жизни динозавров в позднем мел, показав, как различные виды сосуществовали и конкурировали за ресурсы в динамичной экосистеме, окутанной тайнами.

Команда исследователей раскопала в Миссисипи очень крутые окаменелости. Они принадлежат древним страусообразным динозаврам, известным как орнитомимозавры, или, как мы любим их называть, "птицеобразные" динозавры. Эти пернатые существа жили в конце мелового периода на территории волнистого плоскогорья Аппалачи, являвшегося частью Северной Америки, пишет SciTechDaily.

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Исследователи смогли идентифицировать не один, а целых два разных вида орнитомимозавров на основе этих окаменелостей.

Один вид был маленьким, а другой — невероятно большим и весил более 800 кг. Эти находки дают нам крайне необходимое понимание малоизученных экосистем динозавров позднего мела на востоке Северной Америки.

Стоит отметить, что местность, где обнаружили эти окаменелости, достаточно уникальна, когда речь идет об останках динозавров. Это делает открытие еще более особенным.

Изучая пропорции этих окаменелостей и закономерности роста внутри костей, исследователи смогли определить, что возраст составляет около 85 миллионов лет. Это все равно, что найти капсулу времени из другого мира.

Особенно интересно в этих находках то, что они проливают свет на эволюцию орнитомимовых Фото: Tsogtbaatar et al., CC-BY 4.0

Особенно интересно в этих находках то, что они проливают свет на эволюцию орнитомимозавров. Тот факт, что гигантские размеры тела и несколько видов, живущих бок о бок, являются постоянными тенденциями для этих динозавров по всей Северной Америке и Азии, поражает воображение.

Чем больше мы узнаем об этих удивительных существах, тем больше осознаем, насколько они были невероятны.

Исследователи в восторге от своих находок и того, что они могут означать для будущих исследований. Это открытие только верхушка айсберга, и ученые не могут дождаться, чтобы увидеть, что еще эти удивительные исследователи откроют дальше.

Ранее Фокус писал, что динозавры ходили по Земле на миллионы лет раньше. Ученые из Университета Канзаса обнаружили эпизод глобальных изменений, известный как Событие Вайсерта (The Weissert Event), изучая горную породу, покрывавшую окаменевший экземпляр ютараптора.

А также мы рассказывали о редком эмбрионе динозавров: окаменевшие яйца доисторических животных раскрывают тайны эволюции.