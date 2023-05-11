Снимок из 280 000 отдельных фотографий: такой четкой Луну видели только астронавты (фото)

Фотограф Эндрю Маккарти провел два часа, фотографируя Луну возле своего дома в штате Аризона, США. В результате теперь можно увидеть все особенности лунной поверхности.

Иногда хочется посмотреть на Луну поближе, чтобы рассмотреть ее кратеры и другие структуры на ее пустынной поверхности. Теперь это возможно благодаря новым изображениям Луны, которые были созданы астрофотографом Эндрю Маккарти из США. Он потратил 2 часа на съемку Луны, в результате у него получилось 280 тысяч снимков, которые он собрал воедино, пишет Daily Mail.

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Фотограф Эндрю Маккарти сделал четкие снимки Луны, на которых видны известные кратеры, такие как Коперник, Тихо, Платон и Клавий. По словам Маккарти, у него был несколько неудачных попыток сделать подробное изображение Луны, но в этот раз ему повезло с погодой.

Фотограф Эндрю Маккарти сделал четкие снимки Луны, на которых видны известные кратеры Фото: Daily Mail

Маккарти потратил около двух часов, используя 2 телескопа, чтобы сделать фотографии Луны со своего заднего двора в штате Аризона. Затем он объединил 280 000 изображений, чтобы получились действительно потрясающие снимки.

"В то время Луна находилась в фазе роста, и это было идеальное время, поскольку Луна находилась высоко в сумеречном небе и в оптимальном положении для съемки", — говорит Маккарти.

Маккарти потратил около двух часов, используя 2 телескопа, чтобы сделать фотографии Луны Фото: Daily Mail

Свои фотографии астрофотограф сделал после того, как на Земле можно было наблюдать очень редкое лунное затмение. Как уже писал Фокус полутеневое лунное затмение произошло вечером 5 мая, а следующее подобное событие можно будет увидеть только в 2042 году.

Свои фотографии астрофотограф сделал после того, как на Земле можно было наблюдать очень редкое лунное затмение Фото: Daily Mail

Какие кратеры на Луне попали в кадр?

Кратер Коперник, диаметром 96 км, который появился примерно 800 млн лет назад. Считается, что образцы местного реголита, собранные, астронавтами миссии "Аполлон-12" почти 54 года назад, являются частью этого кратера. Один из самых известных кратеров на видимой стороне Луны находится в восточной части Океана Бурь.

Кратер Тихо, диаметром 85 км, расположен в южной части Луны и его возраст оценивают в 100 млн лет. Хотя это не особенно большой кратер, Тихо представляет научный интерес, потому что он очень хорошо сохранился. Считается, что некоторые образцы реголита, собранные астронавтами миссии "Аполлон-17", принадлежат Тихо.

Кратер Клавий, диметром 230 км, находится рядом с кратером Тихо. Его возраст оценивают в 4 млрд лет. Этот кратер — один из старейших и крупнейших на видимой стороне Луны. Он хорошо известен благодаря фантастическому фильму "Космическая одиссея 2001 года". В этом кратере находилась вымышленная лунная база.

Кратер Платон, диметром 100 км, который расположен на севере Моря Дождей и его возраст оценивают в 1 млрд лет. Этот кратер редко можно увидеть с Земли из-за его положения на севере видимой стороны Луны.

Изображения, созданные из 280 000 отдельных фотографий, позволяют увидеть Луну в деталях Фото: Daily Mail

Как уже писал Фокус, в NASA придумали новый способ передачи видео с Луны. Астронавты лунной миссии Artemis 2 проведут испытание новой системы связи для более быстрой передачи изображений и видео с Луны.

Также Фокус писал о том, что фотограф Эндрю Маккарти сделал потрясающие изображения Солнца. При это в кадр попала пролетающая на фоне звезды орбитальная космическая станция.