Высоко в атмосфере Земли что-то издает непонятные звуки: ученые пока не могут их объяснить

Исследователи зафиксировали необычный повторяющийся инфразвуковой шум в стратосфере, и они не могут понять, что является его источником.

Ученые использовали воздушный шар на солнечных батареях, чтобы записать с помощью размещенного на шаре микрофона, звуки нашей планеты, как естественные, так и искусственные. Для этого шар был отправлен на высоту в 21 км в верхние слои атмосферы Земли, под названием стратосфера. И здесь ученые записали звуки, которые они до сих пор не могут идентифицировать, пишет Space.

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По словам Дэниела Боумана из Национальных лабораторий Сандия, научных учреждений, входящих в структуру Министерства энергетики США, стратосфера является лучшим местом для того, чтобы послушать, какие звуки распространяются по планете, как искусственного, так и естественного происхождения. Здесь нет особенно сильной турбулентности и относительно тихо, чтобы чувствительный микрофон мог зафиксировать особенные звуки, которые больше не услышишь нигде на Земле. Например, здесь можно услышать, как звуки, исходящие от столкновения океанских волн и грома, а также звуки работающих ветряных турбин или взрывов. Но еще здесь можно обнаружить и звуки, происхождение, которых невозможно установить, как показал новый эксперимент.

Ученые отправили в стратосферу несколько воздушных шаров, диаметром от 6 до 7 метров, работающих на солнечных батареях, которые поднялись на высоту в 21 км. Чтобы записать звуки в стратосфере ученые использовали приборы для наблюдений за вулканами, которые называются микробарометрами. Эти устройства могут зафиксировать низкочастотные звуки.

В результате оказалось, что микрофон на одном из воздушных шаров записал очень странные звуки, которые повторялись несколько раз в час. Эти звуковые данные были записаны в инфразвуковом диапазоне, то есть на частотах 20 Гц и ниже, а таких звуков не может услышать ухо человека. До сих пор ученые не знают, что является источником этих загадочных звуков.

Ученые отправили в стратосферу несколько воздушных шаров, диаметром от 6 до 7 метров, работающих на солнечных батареях, которые поднялись на высоту в 21 км Фото: space.com

Что касается самих воздушных шаров, то по словам Боумана, они представляют собой гигантские пластиковые пакеты для мусора с небольшим количеством угольной пыли внутри, чтобы сделать их темными. Когда Солнце освещает темные шары, воздух внутри нагревается и шары могут лететь выше. Для создания таких шаров требуются материалы, которые можно купить в хозяйственных магазинах и их стоимость не превышает 50 долларов.

Ученые хотят продолжить свои наблюдения и все-таки попытаются выяснить откуда берутся неизвестные инфразвуковые сигналы высоко в атмосфере Земли.

Кроме того, что эти шары можно использовать для изучения Земли, их также можно применить и для изучения и других планет. Например, по словам ученых, подобный шар можно отправить на Венеру для наблюдений за сейсмической и вулканической активностью на планете. Также с помощью этих шаров можно изучить плотную атмосферу Венеры.

Что касается исследований других миров Солнечной системы, то, как уже писал Фокус, ученые из NASA создали нового робота, который отправится на поиски жизни на спутнике Сатурна Энцеладе.

Также Фокус писал о новом исследовании астрономов, в котором сказано, что наша планета уже не должна была существовать, ведь она могла исчезнуть в результате космической катастрофы. В рамках исследования ученые нашли причину того, что Земля все еще существует.