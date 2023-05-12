Ученые просят остерегаться дезинфицирующих салфеток: содержат опасные химические вещества

Исследователи предполагают, что использование этих простых средств гигиены может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

С начала пандемии коронавируса глобальное использование дезинфицирующих средств резко возросло. Уже к середине 2021 года всего компания Clorox резко увеличила производство упаковок с салфетками до 1,5 миллиона в день. Примерно в то же время отраслевая торговая группа заявила, что около 83% опрошенных потребителей сообщили, что использовали дезинфицирующие салфетки минимум раз в неделю, пишет The Guardian.

По мере того как пандемия пошла на спад, а школьники возвращались за парты, ученые обратили внимание, что все больше учеников начали использовать дезинфицирующие салфетки для обработки своих парт, а учителя использовали дезинфицирующие аэрозоли.

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Ученые отмечают, что дезинфицирующие средства мало чем помогали в защите от Covid, однако подвергали детей воздействию того, что, по мнению, исследователей представляет собой опасную химическую группу — соединения четвертичного аммония (ЧАС или "кваты").

Известно, что "кваты" являются стандартными компонентами дезинфицирующих салфеток и спреев, в особенности тех, которые утверждают, что "убивают 99,9% микробов". В новой статье исследователи собрали выводы нескольких исследований кватернизмов, которые указывают на волнующие открытия, например, о том что ЧАС:

связаны с серьезными проблемами со здоровьем;

способствуют устойчивости к противомикробным препаратам;

загрязняют окружающую среду;

не особенно эффективны.

По словам соавтора статьи, таксиколога из Мичиганского государственного университета Кортни Кариньян, основная проблема заключается в том, что кваты не просто неэффективны, они также "могут нанести вред здоровью".

Отметим, что ЧАС представляют собой класс из сотен химических веществ, которые используются для производства:

красок;

пестицидов;

дезинфицирующих средств;

средств личной гигиены.

Ученые обнаружили, что некоторые исследования связывают их с такими рисками для здоровья, как:

бесплодие;

врожденные дефекты;

нарушение обмена веществ;

астма;

кожные заболевания.

Исследователи также полагают, что основное воздействие ЧАС происходит через дезинфицирующее средства. Более того, результаты недавнего исследования свидетельствуют о том, что некоторый уровень химических веществ присутствует в крови у большинства американцев. В ходе исследования ученые проверили анализы более двух сотен жителей Индианы до и после начала пандемии. Результаты исследования свидетельствуют о том, что уровни кватов удвоились.

Ученые отмечают, что ЧАС могут попасть в организм человека несколькими путями:

через кожу;

перорально;

через воздух.

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