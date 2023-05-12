Тайна под семью замками. Ученые рассказали, какое на вкус человеческое мясо

В новом исследовании ученые рассмотрели все доступные материалы на эту запретную тему, чтобы понять, какова в действительности наша плоть на вкус.

После того как 20-летняя Паула Гону, инфлюенсер из Испании, шокировала мир признанием о том, что готовила и пробовала часть собственного колена в пасте болоньезе, вопрос о том, каково же человеческое мясо на вкус, вновь всплыл в обществе, пишет Daily Mail.

Курица, свинина и говядина являются одними из самых популярных видов мяса во всем мире. Однако существует также "запретный плод", который осмелились попробовать лишь немногие — речь идет о человеческом мясе. В новом исследовании ученые собрали свидетельства людей, которые так или иначе успели попрактиковаться в каннибализме.

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Отметим, что Паула Гону далеко не одинока в своем любопытстве, так, в 2001 году немец убил и съел добровольную жертву, что стало одним из самых известных случаев каннибализма.

Еще в 1920-х годах американский авантюрист Уильям Бюлер Сибрук решил составить подробный отчет об обществах, пожирающих человеческую плоть, для этого он встретился с народом Гуэро в Западной Африке. В 1931 году он оформил этот опыт в книгу и опубликовал ее.

В своем рассказе Сибрук отмечал, что сырое человеческое мясо визуально похоже на говядину, однако менее красное и с бледно-желтым жиром. Он также отмечал, что после варки оно становится серым и еще более походит на говядину. Более того, он также отмечал, что даже самый отъявленный гурман едва ли смог бы отличить его по вкусу от говядины.

Впрочем, мнения об исследовании Сибрук разделились: одни считают, что он на самом деле не пробовал человеческого мяса, другие же считают его описание одним из самых полезных, так как большинство рассказов о каннибализме исходят от душевнобольных преступников и часто являются противоречивыми.

Отметим, что позже Сибрук признался, что племя Гуэро не допустило его к участию в своих традициях. Однако он утверждал, что компенсировал этот недостаток, взяв кусок плоти из тела умершего пациента больницы во Франции и приготовив его на вертеле.

В то же время немецкий каннибал Армин Мейвес утверждал, что человеческая плоть больше походит на свинину, однако "более горькое и жесткое". В то же время японский каннибал Иссей Сагава, напротив, считал, что она "нежная и мягкая" как тунец. В 1981 году Сагава убил голландку Рене Хартевельт, а затем насытился ее плотью, он утверждал, что ее плоть "таяла у него во рту, как сырой тунец в суши-ресторане".

Еще одна не менее тревожная история произошла с выжившими в авиакатастрофе в Андах в 1972 году, которые попросту были вынуждены есть своих попутчиков, чтобы выжить. Тогда они уверяли, что замерзшая человеческая плоть не имеет вкуса.

По словам выжившего Нандо Паррадо, когда он ел свой первый кусок человеческой плоти, ему пришлось заставить себя сглотнуть, чтобы выжить.

В прошлом году русский киллер Владими Николаев рассказал о том, как впервые отведал человечину в 1997 году. Тогда он поссорился с мужчиной у своего дома, ударил его и убил. Далее он расчленил тело убитого и пришел к выводу, что ничто не может помешать ему утолить свое любопытство.

Из-за запретного характера каннибализма лишь немногие научные исследования в действительности изучали вкус приготовленной человеческой плоти. Известно, что человеческое мясо полно высокопигментированным белком миоглобином, что означает, что оно соответствует общему определению "красного мяса", такого как говядина.

В 2014 году у научного журналиста BBC Грега Фута взяли кусок мышцы из его голени, чтобы изучить, каково же на вкус человеческое мясо. Отметим, что исследователи не пробовали его, но обработали в лаборатории, чтобы получить представление о текстуре сырого мяса, а далее приготовили его и изучили ароматы.

Исследователи обнаружили, что мышечная ткань содержит такие же волокна, как куриная грудка и некоторые части говядины. Фут также отмечал, что на самом деле приготовленное человеческое мясо "пахло очень приятно", более насыщенный, чем свинина или курица.

Несмотря на противоречивые сведения о вкусе и осуждении в обществе, некоторые эксперты в действительности полагают, что каннибализм может стать решением проблем изменения климата. Например, в 2019 году шведский ученый, профессор Сагнус Содерлунд предположил, что поедание мертвых человеческих тел, может быть более разумным в случае дефицита пищи, чем мясная и молочная промышленность, а также поедание насекомых.

Ранее Фокус писал о том, почему мясо, выращенное в лаборатории, хуже настоящего.