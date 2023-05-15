Эпидемия мародерства: в Мексике обменивают украденные останки мамонтов на бутылки пива

В гонке со временем археологи в Мексике сталкиваются со сложным вызовом: мародеры похищают драгоценные окаменелости мегафауны еще до того, как исследователи смогут их изучить.

Археологи обращаются к людям, которые встречают окаменелость мегафауны, с призывом воздержаться от обнародования своих находок в интернете. Согласно недавнему отчету, беззаботные грабители часто наносят ущерб или даже полностью уничтожают драгоценные реликвии, демонстрируя тревожное безразличие к их историческому значению, а некоторые даже обменивают их на обычную бутылку пива, пишет IFLScience.

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В статье, опубликованной в La Jornada Veracruz, говорится о находке двух зубов, принадлежащих вымершему предку мамонтов и слонов. Одним из попавшихся на останки был капитан полиции в отставке Роберто Гарсия Хименес (Roberto García Jiménez). Он рассказал газете, что эта находка, состоящая из углового зуба и клыка, появилась на берегу реки Моралильо в результате постепенного размывания осадочного слоя.

Об окаменелости немедленно сообщили сотрудникам Национального института антропологии и истории (INAH), которые обратились к местным властям с просьбой принять меры по охране территории и защите древних артефактов. Однако после распространения информации в социальных сетях мародеры быстро нагрянули на место и забрали часть останков.

Густаво Кармона Диас, сотрудник Университета Веракрузаны, рассказал, что такие находки обычно становятся мишенью для грабителей, как только их открывают. Соответственно, это часто приводит к частичному повреждению или полному уничтожению. В отчете также говорится, что челюстная кость мамонта, первоначально найденная вместе с зубами, похищена.

Исследователь сетует: "Есть действительно ужасные случаи, когда окаменелости даже обменивают на одно пиво. В других случаях останки разбиты вдребезги".

Даже тогда, когда эти артефакты в конце концов удается найти, они часто испытывают значительные повреждения. В нынешних обстоятельствах считается, что окаменелости принадлежали древнему виду гомфотеров, исчезнувшего более 10 000 лет назад.

В ответ на эту досадную потерю реликвий археолог обратился к INAH с просьбой активизировать усилия по охране археологических памятников и предотвращению хищения окаменелостей. В ответ Институт опубликовал заявление, в котором объяснил, что 5 мая он действительно обратился к местным властям с просьбой о помощи полиции в этом районе.

"Специализированное обращение с палеонтологическими объектами требует от нас поощрения лиц, попадающих на такие находки, воздерживаться от их продвижения в социальных сетях, а обращать на них внимание Национального института антропологии и истории", — заявили в INAH.

По стечению обстоятельств Мексика является домом для многочисленных остатков мегафауны, поскольку когда-то здесь обитали огромные стада колумбийских мамонтов. На этих древних колоссальных существ, чуть более крупных, но гораздо менее пушистых, чем их евразийские шерстистые собратья, люди охотились во время Ледникового периода в Северной Америке.

Однако, учитывая, что эти виды вымерли более десяти тысяч лет назад, их кости, несомненно, имеют значительно большую ценность, чем просто бутылка пива.

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