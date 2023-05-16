Самая древняя находка Израиля: штормы обнаружили римские мраморные колонны на дне у Бет-Яннаи

Водолазы, исследовавшие воды у побережья Израиля, совершили поистине удивительное открытие, найдя кораблекрушение, пролежавшую неизвестной почти два тысячелетия.

В Израиле сделали удивительное открытие: археологи нашли массив мраморных колонн в возрасте 1800 лет, веками лежавших потерянными в море. Этот удивительный груз относится ко временам Римской империи и считается самой старой находкой в регионе Восточного Средиземноморья, пишет IFLScience.

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Водолазные экспедиции показали, что корабль перевозил несколько коринфских колонн, искусно украшенных растительными мотивами и достигающих шести метров в длину. Затонувшее судно лежит примерно в 200 метрах от береговой линии Бет Яннай, примерно в 6 километрах к северу от Нетании.

Хотя это место было известно уже некоторое время, местонахождение груза оставалось неизвестным до недавнего времени, когда сильный шторм обнаружил его, сдвинув песок в этом районе.

Хотя это место было известно уже некоторое время, местонахождение груза оставалось неизвестным до недавнего времени, когда сильный шторм обнаружил его, сдвинув песок в этом районе Фото: Israel Antiquities Authority

Открытие сделал Гидеон Харрише, который заметил древние артефакты, исследуя воду у берега. Он сообщил об этом в Управление древностей Израиля, которое направило группу для изучения места находки.

Коби Шарвит, директор отдела подводной археологии Управления, заявил: "Мы давно знали о существовании этого затонувшего груза, но не знали его точного местонахождения, так как он был засыпан песком. Поэтому мы не могли его исследовать".

Однако благодаря отчету Харриша место было определено, и были проведены предварительные исследования. Далее Шарвит пояснил, что мрамор, скорее всего, был привезен из нынешней Турции или Греции и транспортировался на южное левантийское побережье, возможно, в Газу или даже Александрию в Египте, где его использовали для строительства внушительного общественного здания.

Судно, по-видимому, попало в шторм на мелководье, и, скорее всего, его груз так и не достиг намеченного места назначения.

"Эти прекрасные изделия характерны для масштабных, величественных общественных зданий. Даже в римской Кесарии такие архитектурные элементы изготавливались из местного камня, покрытого белой штукатуркой, чтобы выглядеть как мрамор. Здесь речь идет о настоящем мраморе", — отметил Шарвит.

По размерам колонн удалось определить размеры самого корабля, который, по оценкам специалистов, мог перевозить груз весом не менее 200 тонн Фото: Israel Antiquities Authority

По размерам колонн удалось определить размеры самого корабля, который, по оценкам специалистов, мог перевозить груз весом не менее 200 тонн. Обнаружение этой уникальной находки помогает ответить на некоторые давние вопросы об архитектуре римской эпохи в Леванте и других местах.

Например, Шарвит отметил, что сухопутные и морские археологи долгое время спорили, были ли импортированные в римский период архитектурные элементы полностью обработаны в местах их происхождения, или же они перевозились в частично вырезанном виде, а затем вырезались и оформлялись в месте назначения.

Находка этого груза решает этот спорный вопрос, поскольку очевидно, что архитектурные элементы покинули место каменоломни в виде основного сырья или частично обработанных артефактов, и что они были обработаны и завершены на строительной площадке либо местными художниками и ремесленниками, либо художниками из других стран, которые переезжали с места на место по заказанным проектам.

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