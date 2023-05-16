Вонючий "паразит" родом из Африки: гигантская желтая капля поглощает пустыню Сонора

Исследователи предупреждают, что эта "сеть", источающая смрад, может полностью уничтожить местную экосистему.

В последнее время Флориде катастрофически не везет: ранее здесь появился огромный саргассовый комок, который заполонил побережье и отпугивает отдыхающих чудовищным смрадом. Однако теперь новая напасть обрушилась и на соседствующую Аризону — гигантская желтая капля, издающая чудовищный запах, поглощает пустыню Сонора, пишет IFLScience.

Эта гигантская желтая капля представляет собой инвазивный сорняк Oncosiphon pilulife, который также известен как шаровидная ромашка или вонючка, имеющий обманчиво желтый оттенок. Известно, что это растение родом из Южной Африки, и никто точно не знает, как оно попало в США. Однако становится все более очевидным, что здесь оно вполне чувствует себя как дома.

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По словам ботаника из Аризонского университета, который изучает вонючую сеть и пытается определить ее распространение, Майкла Чемберленда, в данный момент округ Марикопа "сильно заражен" и это может привести к гибели местных экосистем. Более того, исследователи полагают, что это может отразиться на жизни местной фауны и населения.

Известно, что у этого сорняка чрезвычайно развита способность распространяться и поддерживать свою сеть методом посева: тысячи семян вздымаются в воздух, дрейфуют и приземляются на землю, прорастая в ней. Но основная проблема заключается в том, что Oncosiphon pilulife также часто "душит" соседние растения, освобождая себе место.

Позже обширные полосы становятся пожароопасными по мере высыхания, соединяя фрагменты естественной зелени и создавая одну большую чрезвычайную опасность лесного пожара, которая способна опустошить местную флору и фауну, а также поставить под угрозу жизни местного населения.

Исследователи отмечают, что этот инвазивный сорняк также опасен и для людей, так как способен вызвать аллергию и сыпь, если прикасаться к нему без перчаток. Кроме того, если "сеть" этого сорняка загорится, производимый им дым особенно раздражительно влияет на дыхание людей.

И даже это еще не все. "Вишенкой на торте" является запах этого растения, его эфирные масла буквально источают смрад. По словам исследователей, это растение также полностью бесполезно для сельского хозяйства, так как его невозможно использовать в качестве корма.

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