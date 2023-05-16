Полет из Британии в Австралию займет всего 2 часа: для этого придется срезать дорогу через космос

Ученые считают, что время межконтинентальных полетов может сократиться в 20 раз уже в течение ближайших 10 лет.

Время коммерческих полетов на Земле с помощью выхода космического самолета в космос может сократиться в 20 раз, если говорить о времени перелета между Великобританией и Австралией, считают эксперты. Но такие полеты можно будет осуществлять между разными континентами, что позволит людям перемещаться из одной точки в другую в отдаленных регионах Земли за считанные часы. Но с этими полетами могут быть связаны и некоторые проблемы для здоровья пассажиров космических самолетов, пишет Daily Mail.

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Обычно перелет из Лондона, Великобритания, в Сидней, Австралия, на обычном самолете занимает более 22 часов, но эксперты считают, что это время можно сократить до 2 часов, если летать на суборбитальных самолетах. Таким образом можно побить рекорд, установленный сверхзвуковым самолетом "Конкорд" в 1985 году. Тогда пассажиры международного рейса долетели из Лондона в Сидней за 17 часов 3 минуты 45 секунд. Но самолет "Конкорд" после 27 лет эксплуатации, прекратили использовать в 2003 году.

Сверхзвуковой самолет "Конкорд" после 27 лет эксплуатации, прекратили использовать в 2003 году Фото: Wikipedia

Эксперты в авиации считают, что в течении ближайших 10 лет настоящий прорыв в коммерческих полетах на Земле могут совершить такие космические самолеты как Dream Chaser от компании Sierra Space, или VSS Imagine от компании Virgin Galactic. Пока они еще находятся в стадии разработки, хотя существуют готовые прототипы.

Такие самолеты смогут взлетать и садится на обычных аэродромах, но при этом они будут совершать суборбитальный полет, то есть они будут почти достигать космоса, а затем возвращаться на Землю и приземляться в нужной точке.

Ученые из Королевского колледжа Лондона недавно провели исследование, посвященное влиянию суборбитальных космических полетов на организм человека. Результаты показывают, что большинство людей могут справиться с перегрузками во время этих полетов, хотя могут возникнуть некоторые проблемы. В исследовании сказано, что такие полеты вскоре станут обычным явлением, поэтому важно понимать, с чем столкнутся пассажиры таких рейсов.

Космический самолет VSS Imagine Фото: Daily Mail

По словам ученых, если современные космические самолеты, предназначенные для космического туризма, создаются с расчетом небольшого количества пассажиров, то в ближайшем будущем появится их увеличенная версия. То есть, чтобы оправдать с финансовой точки зрения такой полет, самолет должен перевозить много пассажиров и по вместимости чем-то напомнить современные обычные авиалайнеры.

Новое исследование британских ученых показывает, что пассажиры таких рейсов будут испытывать нагрузку, которая в 4 раза больше земной силы тяжести, то есть примерно 4G (не путайте это обозначение со стандартом связи). Такая нагрузка будет продолжаться в течение 20-30 секунд после старта, но затем уменьшится.

Вскоре пассажиры попадут в зону атмосферы, ближайшую к космосу, и испытают непродолжительное влияние микрогравитации, поэтому те, кто не любит пристегивать ремни во время обычных полетов, должны будут это сделать, чтобы не парить по салону, говорят ученые.

Космический самолет Dream Chaser Фото: Wikipedia

А во время спуска космического самолета пассажиры будут испытывать нагрузку на уровне 6G, хотя это будет продолжаться всего 10-15 секунд. В исследовании сказано, что уже при нагрузке в 5G и пилоты, и пассажиры могут потерять сознание, хотя такая вероятность мала, она все же существует. По словам ученых, как показали их эксперименты, во время такого полета через космос может повышаться частота сердечных сокращений, а также артериальное давление и может снизиться резкость зрения.

Хотя в итоге ученые считают, что в основном все пассажиры должны нормально перенести подобный полет. Ученые считают, что для того, чтобы чувствовать себя более комфортно пассажирам придется лететь всегда с откинутыми назад спинками сидений. Но это может повлиять на дыхательную систему, и пассажиры начнут задыхаться, хотя вероятность такого также не совсем велика.

Пока что эксперты не знают, сколько может стоить такой межконтинентальный полет через космос. Сначала билеты скорее всего будут дорогими, но чем больше будет таких полетов, чем доступнее они станут, говорят эксперты.

Хотя эксперты в авиации считают, что прорыв в авиасообщении между странами произойдет в течение ближайших 10 лет, авторы нового исследования считают ,что скорее всего это произойдет не раньше, чем через 15-20 лет.

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