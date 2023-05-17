Ученые рассказали как есть пасту и не толстеть: существует один эффективный метод

Исследование показывает, что даже на диете вполне можно не отказывать себе в порции пасты, стоит лишь помнить одно правило.

Едва ли кто-либо из итальянцев согласился бы есть мягкую пасту — они предпочитают исключительно аль денте, и теперь исследователи полагают, что в этом действительно есть смысл, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Вагенингенского университета обнаружили, что переваренная паста не только портит вкус, но и увеличивает вероятность того, что вы ее доедите. Ученые обнаружили, что мягкую пасту люди едят намного быстрее, чем те, что потребляют аль денте.

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Исследование было проведено в Нидерландах, где ученые отобрали группу из 54 человека, которые съели четыре разных блюда из макарон в течение трех дней. Отметим, что все блюда содержали пенне и морковь, а некоторые также и соус, и были приготовлены в мягком или твердом виде.

Исследователи отмечали, что для мягкости пенне разваривали 20 минут, тогда как в порции аль денте — всего 7 минут. Морковь до мягкости также разваривали около 20 минут, а твердую бланшировали всего 2 минуты.

Далее исследователи изучили полученные данные и пришли к выводу, что паста с мягкой текстурой потребляется на 45% быстрее, чем те же блюда, но с более твердой структурой. Исследователи также обнаружили, что в целом мягкость пищи коррелировала с ее более быстрым поглощением. Также исследователи обнаружили, что добавление соуса увеличивает количество съедаемой пасты приблизительно на 30%.

По словам ведущего автора исследования Дьеверке Болуиса, они с коллегами также обнаружили, что мягкость блюда съедались большими порциями и с меньшим количеством пережевываний, чем твердое блюдо. Теперь исследователи полагают, что жесткость или мягкость пищи можно использовать, чтобы снизить или увеличить количество потребляемых калорий и похудеть или набрать массу.

Ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы выявить какие-либо дополнительные различия между выводами нынешнего исследования и нормами приема пищи среди других продуктов и приемов пищи.

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