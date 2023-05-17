Впервые в космосе у необычного объекта обнаружена такая же оболочка, как и у Земли

Астрономам удалось впервые обнаружить радиационных пояс, который окружает не совсем звезду и не совсем планету.

Ученые впервые обнаружили облака из плазмы, которые захватило магнитное поле ультрахолодного карлика. Такой радиационный пояс есть у Земли и других планет Солнечной системы. Но данный объект обладает радиационным поясом, который похож на такую же структуру, окружающую Юпитер. И самое главное, астрономы впервые в истории обнаружили радиационный пояс у объекта, расположенного за пределами нашей звездной системы, пишет IFLScience.

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Что такое ультрахолодный карлик?

Таким термином называют объекты, которые по своим характеристикам и размерам, и массе находятся между коричневыми карликами (это объекты, которые так и не стали полноценной звездой) и самыми большими планетами газовыми гигантами.

Что такое радиационный пояс?

Все планеты Солнечной системы обладают магнитным полем, в том числе и Земля. Магнитные поля образуют сообразный защитный пузырь вокруг планет, которые называется магнитосферой. Она улавливает заряженные частицы солнечного ветра и удерживает их внутри. Таким образом, например, Земля защищена от вредного излучения Солнца. Из этих солнечных частиц магнитосфере формируется своеобразная оболочка, которая называется радиационным поясом. Хотя на самом деле этот пояс не полностью окутывает планеты, а расположен в виде двух похожих на лепестки структур с двух сторон планеты. Такие радиационные пояса есть у всех планет Солнечной системы.

Астрономам удалось впервые обнаружить радиационных пояс, который окружает не совсем звезду и не совсем планету Фото: IFLScience

Откуда берется магнитное поле планет?

Например, магнитное поле Земле создает внутреннее ядро нашей планеты, состоящее из расплавленного железа. Считается, что на Юпитере за появление магнитного поля отвечает сильно сжатый водород в центре планеты, который начинает вести себя как жидкий металл. У Юпитера, по словам ученых, магнитное поле в 20 тысяч раз сильнее, чем у Земли. А у коричневых карликов и подобных им объектов магнитное поле имеет примерно такую же мощность.

Что обнаружили ученые?

Астрономы из Калифорнийского университета в Санта-Круз, США, с помощью десятков радиотелескопов смогли впервые обнаружить радиационный пояс вокруг объекта за пределами Солнечной системы. Этим объектом является ультрахолодный карлик под названием LSR J1835+3259, расположенный на расстоянии в 18 световых лет от нас и его масса в 51 раз больше массы Юпитера. Благодаря новому исследованию, астрономы обнаружили у этого объекта не только радиационный пояс, но очень сильные полярные сияния, которые вызваны взаимодействием заряженных частиц и магнитосферы ультрахолодного карлика. По словам ученых, радиационный пояс LSR J1835+3259 немного похож на такой же у Юпитера, но на радиоизображениях видно, что он в 10 млн раз ярче, чем у самой большой планеты Солнечной системы.

Авторы исследования говорят, что изучение магнитных полей других планет, вне Солнечной системы, имеет важное значение для определения того, может ли здесь быть жизнь. Поэтому изучение сначала магнитных полей и магнитосфер у более крупных объектов дает возможность отточить необходимые навыки для их исследования у планет, размером с Землю. Ведь именно благодаря нашему магнитному полю жизнь на Земле имела возможность нормально эволюционировать.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, что же на самом деле надувает огромные пузыри в центре Млечного Пути. Эти космические пузыри всего в 3 раза меньше размера нашей галактики.