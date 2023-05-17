Диалог с мамой. Ученые обнаружили секретный ингредиент для улучшения структуры мозга малыша

По мнению ученых, ежедневная доза диалогов может быть секретным ингредиентом для улучшения структуры мозга вашего малыша, что улучшает его возможности к обучению.

Университет Восточной Англии, Великобритания, провел исследование, которое показало, что у малышей, постоянно подвергающихся воздействию речи, клетки мозга работают с максимальной эффективностью. Точнее говоря, сканирование их мозга показало значительное количество миелина – защитной оболочки нейрона, которая улучшает передачу сообщений, делая ее более быстрой и эффективной – в областях, связанных с обработкой языка, пишет Science Alert.

В Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Действительно ли избыток миелина делает двух- и полуторагодовалого ребенка словесником? Это пока остается загадкой, но исследователи оптимистично оценивают потенциальные преимущества. Подумайте о миелине как о слое клейкой ленты, заклеивающей протекающую трубу. Он обеспечивает непрерывное прохождение сигнала нейрона от начала до конца, укрепляя его связи с другими нейронами.

"Нам еще многое предстоит узнать об этих процессах, но родителям и воспитателям ясно одно – общайтесь с вашим ребенком, вашим малышом, вашим ребенком", – призывает Джон Спенсер, когнитивный психолог из Университета Восточной Англии.

"Они не только настроены на общение, но ваши слова буквально формируют их мозг, подобно глиняным изделиям".

Это прямолинейный призыв, но он связан с замысловатыми выводами. Исследование показало, что больше болтовни не всегда приводит к турбонаддуву нейронов в мозгу младенцев. Более 140 младенцев и детей младшего возраста в течение трех дней носили записывающие устройства, обеспечивая исследователей богатым звуковым гобеленом их повседневной жизни.

Из этой записанной реальности исследователи отобрали подгруппу детей для проведения МРТ-сканирования во время сна. Интересно, что среди шестимесячных малышей большее количество ежедневных диалогов было связано с меньшей миелинизацией – прямо противоположное тому, что наблюдалось у их старших сверстников.

Это удивило исследователей, но, как отмечает Спенсер, развитие мозга у младенцев – это американские горки. Иногда мозг занят производством новых клеток, а в другое время он сосредоточен на тонкой настройке уже существующих.

В первые годы доминирует расширение мозга. К двум годам размер мозга ребенка уже на 80 процентов больше, чем у взрослого. После этого наступает очередь фазы воспитания. "Это означает, что влияние разговора одинаково значительно в шесть месяцев и в 30 месяцев, но мозг реагирует по-разному, поскольку находится в разных фазах", – объясняет Спенсер. Например, в шесть месяцев обилие языкового воздействия может отсрочить миелинизацию, чтобы ускорить общий рост мозга. Но пока это только гипотеза.

Салони Кришнан, когнитивный нейробиолог по вопросам развития, не имеющий отношения к исследованию, высказала свое мнение, которое состояло в том, что нам нужно больше исследований, чтобы разгадать тайну роли миелина в обучении.

"Мы не до конца понимаем, влияет ли большее количество миелина в этих областях на будущее развитие языка или когнитивных способностей, или эта закономерность сохраняется на протяжении всего детства", – комментирует она.

Тем не менее, многие исследования постоянно демонстрируют, что воздействие языка имеет решающее значение для развития у ребенка языковых навыков, словарного запаса, грамматики и вербального мышления. Но то, как эти навыки отражаются в процессах мозга, до сих пор остается малоизученной областью.

С момента рождения мозг ребенка демонстрирует, что он уже настраивается на мелодии языка. И "детский лепет", хотите верьте, хотите нет, связан с развитием языковых навыков с течением времени. Более того, предыдущие исследования показали, что у четырех-шестилетних детей, участвующих в более взрослых разговорах, также наблюдается усиление миелинизации в областях мозга, связанных с языком. Последние исследования подтверждают эти выводы на примере еще более маленьких детей.

Хотя требуется больше исследований для понятия более обширной картины развития детского мозга, на текущем этапе ясно одно: наши дети усваивают и обрабатывают наши слова лучше, чем мы когда-либо сможем.

Ранее Фокус писал о первой в мире внутриутробной операции на мозге плода. Хирургам пришлось прибегнуть к столь рискованному вмешательству из-за смертельного генетического заболевания у малыша.