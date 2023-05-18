На Земле ожидается мощная геомагнитная буря: проблемы уже возникли на двух континентах

То, о чем предупреждали ученые, уже началось: на Солнце появляются самые мощные вспышки.

Если вы считаете, что Солнце просто "светит и греет", то вы глубоко ошибаетесь. Наша звезда, эта огромная сфера, наполненная плазмой, представляет собой объект, который влияет своей активностью на весь окружающий космос. В том числе и на нашу планету. На Солнце появилась одна из самых мощных вспышек, и выброс энергии уже привел к появлению проблем на двух континентах. Но это только начало, ведь впереди нас ждет, возможно, мощная геомагнитная буря, благодаря будущему извержению, пишет Space.

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Ученые из Центра прогнозирования космической погоды, США, заявили о том, что космические аппараты NASA и наземные станции слежения зафиксировали мощный выброс энергии на Солнце, то есть солнечную вспышку поздно вечером 16 мая. Это была одна из самых сильных вспышек, которой присвоили класс М9.6, хотя возможно на самом деле это была солнечная вспышка класса Х.

Эта вспышка произошла в солнечном пятне, которое было не полностью обращено к Земле и все-таки поток сильнейшего электромагнитного излучения достиг нашей планеты менее, чем за 10 минут. В результате солнечные частицы проникли в верхние слои атмосферы планеты, что привело к отключению на несколько часов радиосвязи на обширных территориях Земли. По словам ученых, эти проблемы возникли в некоторых регионах Северной и Южной Америки, а также в Центральной Америке.

Космический аппарат SDO с помощью своих приборов зафиксировал очень сильную вспышку на Солнце класса М 9.6

Согласно прогнозу ученых, данное солнечное пятно уже в субботу, 20 мая, в результате вращения Солнца, будет обращено в сторону нашей планеты. Это означает, что очередная вспышка, которая может сопровождаться корональным выбросом массы, приведет к появлению одной из самых мощных геомагнитных бурь.

Сначала выброс энергии может достичь Земли уже в тот же день, а затем уже в понедельник или во вторник, то есть 22 или 23 мая, потоки плазмы могут врезаться в Землю, что и станет причиной появления геомагнитной бури.

Солнечное пятно, в котором появилась солнечная вспышка класса М9.6 Фото: NASA

Хотя ученые присвоили предыдущей вспышке класс М9.6, из-за того, что она появилась в немного скрытом солнечном пятне, на самом деле она могла быть и класса Х. Поэтому следующее подобное извержение может быть одним из самых сильных, которые возможны на Солнце, то есть именно класса Х. Когда происходят такие извержения, то на Земле появляются геомагнитные бури уровня G3, G4 и даже G5. Эти бури могут привести к очень масштабным отключением радиосвязи и значительным сбоям в работе энергосистем на планете.

Прогнозировать появление солнечных вспышек невероятно сложно, а потому ученые могут строить только предположение о том, когда именно они появятся и какую силу будут иметь. Но ученые уже предупреждали о том, что начинается тот период, когда Солнце будет очень часто извергать мощные потоки энергии и плазмы в ближайшее время. Это связано с ростом активности Солнца, которая достигнет своего пика через 2 года.

Ученые уже предупреждали о том, что начинается тот период, когда Солнце будет очень часто извергать мощные потоки энергии и плазмы в ближайшее время Фото: Forbes

Самыми мощными вспышками на Солнце считаются события класса Х. Менее сильные примерно в 10 раз вспышки имеют класс М (как раз такая вспышка произошла 16 мая, а возможно 20 мая это будет и более мощная вспышка). Пред вспышками этого класса находятся вспышки класса С, которые очень часто в последнее время появлялись на Солнце. Еще более слабыми вспышками являются события класса В и самые незначительные выбросы энергии имеют класс А.

Каждый класс вспышек на Солнце имеет еще и цифровые значения (от 1 до 10), что показывает уровень мощности данной вспышки. То есть, если произошла вспышка класса М9.6, то если бы она была сильнее на 4%, то это уже была бы вспышка класса Х. Но у вспышек класса Х нет цифровых ограничений. То есть, такие выбросы энергии могут иметь значение и Х11, и даже Х20. Ученые считают, что все вспышки, которые идут после Х10 могут вызвать такую сильную геомагнитную бурю, что она может привести к полному блэкауту на Земле на долгое время.

Фокус уже писал о том, что ученые активно занимаются созданием методов раннего прогнозирования космической погоды, то есть создают новые технологии для раннего выявления опасной для Земли солнечной активности. Недавно им удалось создать новый алгоритм машинного обучения, который позволит выявить сильнейшую геомагнитную бурю еще до ее начала.