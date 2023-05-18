Освоили огонь 250 000 лет назад: исследователи переписывают историю древних европейцев

Революционное археологическое открытие бросает вызов предварительным представлениям, что ранние люди в Европе умело контролировали огонь, изменяя наше понимание древних обществ.

Исследователи из Университета Гериот-Ватта в Шотландии совершили революционное открытие, проливающее новый свет на раннее использование огня людьми в Европе. Их выводы показывают, что наши предки умели разводить и контролировать огонь не менее 250 000 лет назад, что на 50 000 лет раньше считалось ранее, пишет Phys.org.

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Ученые использовали методы судебной химии для анализа молекулярных остатков неполного горения. Этот метод позволил им выявить следы огня в Вальдокаррос II, археологическом памятнике, расположенном недалеко от Мадрида в Испании.

Под руководством доктора Клейтона Магилла, доцента университета Гериот-Ватт, специализирующегося на геохимии для реконструкции древних сред, исследовательская группа сотрудничала с испанскими археологами Сусаной Рубио-Хара и Хоакином Панерой из Мадридского университета Комплутенсе. Геохимия, отрасль науки, изучающая химический состав земных пород и минералов, сыграла ключевую роль в их исследовании.

Доктор Магилл пояснил значение своих выводов, заявив: "У нас есть неоспоримые доказательства намеренного поджога, а организованное расположение останков убедительно свидетельствует о том, что архитекторами этих костров были люди. Целью этих костров могло быть что угодно — от приготовления пищи до укрепления оборонительных сооружений. Пространственные модели, наблюдаемые в остатках костров, указывают на окружение, что позволяет предположить наличие таких структур, как жилища, места общего пользования или загоны для животных, например, гостиные, кухни или спальные помещения".

Более того, химический анализ обугленных останков показал, что наши предшественники человека сознательно выбирали определенные виды дров, основываясь на их свойствах горения, включая выделение тепла и минимальное выделение дыма.

Последствия этих находок поистине поразительны, поскольку они устраняют важнейший пробел в нашем понимании контролируемого человеком огня и его глубокого влияния на развитие человечества.

Доктор Магилл подчеркнул важность огня в формировании нашего вида, отметив: "Огонь является важнейшей определяющей характеристикой человечества. Способность готовить пищу, которая питала наш высокоразвитый мозг, сыграла решающую роль в нашем эволюционном успехе. Огонь также способствовал защите, общению и социальным связям в семьях и сообществах. Неопровержимые доказательства того, что люди разжигали и тушили костры в Европе примерно на 50 000 лет раньше, чем предполагалось ранее, являются захватывающим открытием".

На следующем этапе своего исследования группа намерена изучить каменные орудия, обнаруженные рядом с очагами. Их цель — определить, использовались ли эти инструменты для конкретных целей, связанных с созданием и регулированием огня, например, для разделки мяса или обработки растений.

"Мы хотим выяснить, совпадает ли избирательное или специализированное использование инструментов с мастерством управления огнем", — пояснил доктор Магилл.

Среди самых ранних примеров контролируемого человеком огня в мире, Восточная Африка занимает первое место с датировкой приблизительно 1,5 миллиона лет назад, за ней следует Израиль, около 790 000 лет назад. Предыдущие свидетельства связывали такие страны, как Венгрия, Франция и Германия, с использованием огня в Европе.

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