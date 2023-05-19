Предвестники Апокалипсиса. Под Антарктидой обнаружили нечто, что может породить гигантские цунами

Новое исследование показывает, что под морским дном континента есть отложения, которые способны создать далеко идущие цунами.

Десятилетиями ученые предупреждают, что в ближайшие годы человечество столкнется с последствия климатических изменений. На этот раз исследователи обнаружили слабые слои под морским дном Антарктиды, которые могут стать причиной гигантских подводных оползней, пишет SciTechDaily.

По мнению международной исследовательской группы, эти слабые слои, окаменелых и биологически богатых отложений, спрятанных на глубине сотен метров под морским дном, могут спровоцировать ряд гигантских далеко идущих цунами. Ученые полагают, что эти отложения образовались в более теплые периоды, а при нынешних тенденциях изменения климата подобные явления могут повториться снова. Если это произойдет, последствия могут быть колоссальными — это запустит цикл гигантских цунами, которые могут достичь Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

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Исследователи полагают, что эти слои являются крайне слабыми и состоят из исторического биологического материала, а также делают район крайне уязвимым перед лицом землетрясений и другой разного рода сейсмической активности.

В ходе исследования ученые обнаружили, что эти слои были сформированы в то время, когда температура Антарктиды была на 3 °C выше нынешней, когда уровень моря был выше, а ледяные щиты намного меньше.

Исходя из того, что наша планета сегодня находится в периоде обширных климатических изменений, в том числе речь о повышении температуры воды и уровня моря, а также сокращении ледяных щитов, ученые полагают, что такие инциденты могут повториться вновь.

Ученые проанализировали последствия прошлых подводных оползней и пришли к выводу, что будущие сейсмические события у побережья Антарктиды могут навлечь риск формирования гигантских цунами, которые легко достигнут Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

Отметим, что в 2017 году оползни уже были обнаружены международной группой ученых во время итальянской экспедиции в восточной части моря Росса. Спустя год ученые еще раз посетили этот район в рамках Международной программы исследования океанов (IODP). В ходе исследования они собрали керны отложений на глубине сотен метров под морским дном.

Исследователи проанализировали собранные образцы и обнаружили микроскопические окаменелости, которые пролили свет на то, каким был климат в этом регионе миллионы лет назад и как ему удалось создать слабые слои глубоко под морем Росса.

По словам ведущего автора исследования, преподавателя гидрографии и исследования океана в Плимутском университете, доктора Дженни Гейлс, они с коллегами полагают, что подводные оползни в этом регионе несут серьезную опасность и могут стать причиной образования гигантских цунами, которые приведут к огромным человеческим жертвам.

Ученые отмечают, что благодаря найденным отложениям им впервые удалось показать, что вызвало оползни в районе Антарктиды, а также предсказать к каким последствиям это может привести в будущем. Результаты оказались волнующими, и теперь исследователи настаивают, что человечеству необходимо улучшить понимание того, как глобальное потепление может повлиять на стабильность региона и формирование гигантских цунами.

Ранее Фокус писал о том, что под Антарктидой и Гренландией обнаружили нечто пугающее: уровень моря может подняться на все 200%.