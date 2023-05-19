В таинственном мире анкиалинских пещер безглазые мурены бросают вызов общепринятому мнению, преуспевая без надобности в звезде.

В области подводных исследований группа ученых сделала стоящее открытие в загадочных глубинах подводных пещер. Выявлен новый вид мурены, приспособившийся к своей специфической среде обитания: постепенно теряет глаза. Среди представителей вида Uropterygius cyamommatus некоторые экземпляры демонстрируют особенность, когда левый глаз скрыт под слоем кожи, в то время как другие имеют полностью функциональные глаза с обеих сторон головы, пишет Science.

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Для проведения своего исследования исследователи умело использовали ловушки с приманкой, стратегически расположенные во внутренних пещерах, соединяющихся с океанскими просторами острова Рождества в Австралии и Панглао на Филиппинах.

Эти изысканные рыбы являются первыми известными экземплярами мурен, обитающих в этих геологических образованиях, обычно называемых якорными пещерами. Команда успешно получила четыре экземпляра для исследования, два из которых не имели видимого левого глаза. Их отличные находки тщательно задокументировали и изучили.

Посреди большого массива приблизительно 300 видов рыб, обитающих в пещерах, часто строение глаз со временем устаревает. Однако монокулярная природа U. cyamommatus выделяется как удивительное явление, позволяющее ощутимо заглянуть в процесс эволюции.

Углубляясь в анналы истории, можно предположить, что предки угря когда-то полагались на свои зрительные способности для охоты и обнаружения хищников. Однако, когда они постепенно отступали в бездонные царства пещер, потребность в функциональной звезде отпала, сделав его лишним бременем для их физиологии.

Эти угри, вероятно, развили острую зависимость от обоняния, умело ориентируясь в бурной, разрушенной волнами среде в поисках проплывавшей мимо добычи.

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