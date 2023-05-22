Секрет в последовательности: ученые рассказали, как приготовить самую вкусную чашку чая

Новое исследование раскрывает секрет приготовления идеальной чашечки чая — следуйте указаниям ученых.

Впервые чай был завезен в Европу еще в 1650-х годах, с тех пор он стал национальным напитком Англии и широко распространен во многих уголках Земли. Однако ученым потребовалось почти четыре сотни лет, чтобы наконец-то раскрыть секрет приготовления идеальной чашки чая, пишет Daily Mail.

В новом исследовании ученые из Университета Лидса сосредоточились на том, чтобы ответить на главный вопрос, что стоит наливать первым — кипяток или молоко? Как известно, рецепт традиционного английского чая предполагает и наличие молока. Теперь, автор исследования, профессор Алан Маки утверждает, что налив молоко в чашку перед добавлением кипятка, вы получите ту самую идеальную чашку чая.

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Такие выводы основаны на исследованиях, которые показали, что добавление молока в первую очередь помогает противодействовать жесткой воде, что, как известно, беспокоит более половины британцев.

Отметим, что более ранние исследования показали, что жесткая вода содержит минералы, которые препятствуют образованию ароматических соединений. Однако теперь исследователи обнаружили, что в молоке содержатся белки, которые снижают содержание этих минералов в воде, в том числе речь идет и о количестве танинов.

По словам профессора Маки, они с коллегами обнаружили, что чем больше подобных минералов в воде, тем больше они препятствуют раскрытию ароматических и вкусовых соединений, а значит в конце концов вы получаете весьма тусклую чашку чая.

Маки также отмечает, что приготовление чая с молоком традиционным способом, замачивание пакетика в горячей воде, прежде чем вынуть его и добавить молоко, приводит к тому, что танины превращаются в твердые вещества и уже попросту не могут должным образом раскрыть вкус чая.

Однако профессор настаивает, что если молоко добавить в начале процесса замачивания чая, то белки смогут связаться с танинами и другими минералами в воде, предотвращая их затвердение и раскрывая вкус напитка гораздо лучше.

Рецепт идеальной чашки чая с молоком Фото: BSI

К слову в более раннем исследовании учены из Британского института стандартов выяснили, что молоко следует сначала наливать в чашку — по крайней мере, когда речь идет о заваривании в заварнике. Кроме того, исследователи обнаружили, что для приготовления идеального чая потребуется:

чайник из фарфора;

не менее 2 г чая на каждые 100 мл воды;

температура воды не выше 85°C.

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