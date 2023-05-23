Инсайты с археологических раскопок: раскрыты секреты пивоварения железного века в кельтской Франции

Исследователи обнаружили остатки поселения железного века, где производство пива играло центральную роль, а также раскрыли рецепты сочетания уникальных ингредиентов и инновационных технологий для изготовления своих старинных напитков.

В сфере напитков Франция имеет репутацию страны-производителя вина. Однако в далекой эпохе, известной как железный век, жители этой земли занимались производством пива. Недавние археологические исследования в Рокепертузе, расположенном в регионе Прованс близ юго-восточного средиземноморского побережья Франции, пролили свет на процесс приготовления пива того времени, пишет Serious Eats.

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Примерно с 1400 по 750 год до н. э., охватывая период с позднего бронзового века до позднего железного века, местное население выращивало различные злаки, пригодные для производства древнего пива, включая ячмень, просо и эммер. Хотя ячмень является наиболее узнаваемым зерном для нас сегодня, все три вида играли определенную роль в пивоварении той эпохи.

Первоначально, в 19 веке, Рокепертуза считалась кельтским религиозным центром, в первую очередь из-за обнаружения на месте раскопок впечатляющих статуй. Однако недавние раскопки и анализ заставили ученых пересмотреть это предположение, указав, что, скорее всего, это было более обычное деревенское поселение.

Одним из примечательных аспектов Рокпертузи является открытие того, что его жители железного века не только выращивали ячмень, но и варили солод. Прежде чем углубиться в археологические находки, стоит познакомиться с основами пивоварения.

Ячмень, найденный на месте раскопок, был шестирядным, что означает расположение зерен на растении. Хотя современные пивовары предпочитают двухрядный ячмень из-за более высокого содержания крахмала, шестирядный ячмень по-прежнему используется на многих крупных коммерческих пивоварнях.

Тем не менее сам по себе ячмень не превращается в пиво автоматически — для этого необходим процесс солодоращения. Во время солодоращения зерно замачивают в воде для проращивания и затем сушат для получения солода. В современном пивоварении этап сушки обычно происходит в печи.

Похоже, что практика пивоварения в кельтской Франции в железном веке имела сходство с современным пивоварением, хотя и в меньших и более локализованных масштабах. Фактически, все необходимое для производства пива, включая солод, выращивалось или перерабатывалось в непосредственной близости от места строительства, причем большая часть этого, вероятно, происходила в жилых районах.

Особое значение в Рокепертузе имеет наличие печи, расположенной всего в двух метрах от значительной концентрации проросшего и карбонизированного ячменя — по сути, в соседней комнате. Вполне вероятно, что ячмень был вымочен в одной части здания, а затем высушен в печи.

Из-за ограничений печей железного века полученный солод, вероятно, имел более дымный вкус по сравнению с современными сортами. Кроме того, в процессе пивоварения, вероятно, использовались дополнительные ингредиенты, помимо тщательно провяленного ячменя.

Около 500 года до н. э. в регионе появляются свидетельства выращивания виноградной лозы. Однако большинство археологов сходятся во мнении, что потребление и производство вина было привнесено во Францию и Испанию греками и финикийцами, выходцами из восточного Средиземноморья. Пиво, с другой стороны, было местным напитком задолго до того, как вино стало популярным.

Свидетельства из различных источников показывают, что пиво занимало важное место в культуре железного века на большей части Европы. Рога для питья, котлы, кубки и подобные предметы, связанные с употреблением пива, можно найти в различных контекстах, включая высокопоставленные захоронения и ритуальные отложения. Несколько веков спустя греческие и римские писатели зафиксировали различные виды кельтского пива и медовухи, часто выражая неодобрение по сравнению с вином.

Интересно, что некоторые кельтские племена даже запрещали ввоз вина, яркими примерами являются германские племена свевы и бельгийские племена нервиев. Юлий Цезарь выразил недоумение по поводу этого запрета в своей работе "Commentarii de Bello Gallico".

Однако учитывая богатую пивную культуру современных Бельгии и Германии, возможно, такое предпочтение не совсем удивительно. Даже Плиний Старший отмечал предполагаемую долговечность некоторых кельтских сортов пива задолго до появления современного пива.

Хотя Плиний вряд ли предполагал, что кельтское пиво будет обладать такой исключительной долговечностью, некоторые аспекты ранних европейских методов пивоварения сохранились до наших дней. Дальнейшие исследования обещают открыть дополнительные сведения о древнем пиве, как те, что мы, возможно, упустили из виду, так и те, которые, к счастью, остались в прошлом.

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