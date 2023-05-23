Миллиарды людей под прицелом: к 2100 году на Землю обрушится беспрецедентная смертельная жара

Новое исследование свидетельствует о том, что к концу столетия 22% населения Земли окажется за пределами зоны климатического комфорта.

Десятилетиями ученые предупреждают, что к середине столетия мир столкнется с новыми климатическими реалиями. Однако новое исследование предполагает, что к концу нынешнего столетия пятая часть прогнозируемого населения Земли и вовсе окажется за чертой климатического комфорта, пишет Science Alert.

Исследователи полагают, что нынешней политики по ограничению глобального потепления недостаточно и это неизбежно приведет к тому, что к 2100 году 22% населения нашей планеты столкнутся с экстремальной и потенциально опасной для жизни жарой.

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По словам ведущего автора исследования, директора Института глобальных систем Эксетерского университета Тима Лентона, они с коллегами обнаружили, что к концу столетия температура поверхности Земли поднимется на 2,7 градуса по Цельсию в сравнении с доиндустриальным уровнем. Исследователи полагают, что эти неизбежно приведет более двух миллионов человек, около 22% потенциального населения Земли, далеко за пределы зоны климатического комфорта, которая позволяла человечеству процветать тысячелетиями.

Предполагается, что в этом сценарии с беспрецедентной жарой столкнуться жители стран с наибольшим количеством людей, в том числе:

Индия — 600 миллионов;

Нигерия — 300 миллионов;

Индонезия — 100 миллионов;

Филиппины и Пакистан — по 80 миллионов.

Лентон полагает, что эти глубокие изменения пригодности поверхности нашей планеты для жизни потенциально могут привести к крупномасштабной реорганизации того, на каких континентах живут люди.

В то же время исследователи отмечают, что если человечеству удастся ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 °C, установленного Парижским договором по климату, подписанным в 2015 году, это потенциально может уменьшить число тех, кто подвергнется риску до менее 0,5 миллиарда человек. Исследователи отмечают, что таким образом в зоне риска окажутся около 5% населения от 9,5 миллиарда человек, которые, как предполагается, будут населять планету.

По словам Лентона, климатическая модель показывает, что на каждые 0,1 ° C потепления выше нынешнего уровня еще около 140 миллионов человек будут подвергаться чудовищной жаре. Отметим, что еще около 40 лет назад лишь около 12 миллионов человек во всем мире подвергались таким экстремальным температурам, однако с каждым годом, увы, ситуация лишь накаляется.

Ранее Фокус писал о том, что ученые считают, что адская жара настигнет Землю в течение 5 лет.