Короновала природа. Найден новый вид динозавров с уникальным строением черепа

Ученые открыли новый вид пахицефалозавра — Platytholus clemensi. Он преуспевал примерно 68 миллионов лет назад в меловой эпохе. Результаты, представленные в недавней научной статье, проливают свет на удивительные характеристики этого древнего существа.

Череп, обозначенный как MOR 2915, был обнаружен в 2011 году Джоном Р. "Джеком" Хорнером, автором исследования, сотрудничающим с Университетом Чепмена в Оранже, штат Калифорния. Череп был найден в нижнем отделе формации Хелл-Крик, а именно в просадочной линзе алевролита в округе Гарфилд, северо-восточная Монтана, расположенном на территории Национального заповедника дикой природы имени Чарльза М. Рассела, пишет IFLScience.

В Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Авторы исследования сравнивают черепа пахицефалозавров с "шаром для боулинга в летописи окаменелостей", поскольку они обладают значительной прочностью и устойчивостью к выветриванию и эрозии. Эти прочные черепа часто подвергаются длительной экспозиции на поверхности, что приводит к случаям, когда ничего не подозревающие наблюдатели принимают их за обычные камни, пока не обнаруживается их характерная куполообразная форма.

Анализ сложного расположения кровеносных сосудов в древнем черепе дает представление о потенциальных украшениях этих динозавров. Наличие вертикальных каналов на поверхности говорит о вероятности наличия кератинового покрытия, ориентированного вертикально.

Это указывает на то, что пахицефалозавры могли демонстрировать до сих пор неизвестные сложные украшения на верхней части головы, а не просто куполы. Точная природа этого украшения черепа остается неясной, но предполагается, что оно содержало вертикальный структурный компонент, покрытый кератином, похожим на белок, содержащийся в волосах и ногтях человека.

Новый вид, Platytholus clemensi, получил свое название в честь покойного палеонтолога Уильяма Клеменса, который скончался в возрасте 88 лет в 2020 году.

Сравнивая Platytholus clemensi с другими пахицефалозавридами, обнаруженными в тот же геологический период в формации Хелл-Крик, исследователи отмечают его промежуточный размер. Он находится между более мелким видом Sphaerotholus и самым крупным пахицефалозавридом Pachycephalosaurus wyomingensis, который хорошо представлен многочисленными экземплярами в формации.

Исследование MOR 2915 выявило интригующий аспект — повреждение на черепе, которое представляет собой первое конкретное свидетельство травмы головы у любого пахицефалозавра. Примечательно, что рана частично зажила при жизни существа.

Исследователи предполагают, что на верхнюю часть головы динозавра воздействовала мощная сила, вызвавшая эту травму. Однако они ставят под сомнение теорию о том, что эта травма возникла в результате ударов головой между особями. Скорее, они выступают за подход, который сосредоточен на расшифровке поведения этих птицеподобных рептилий, вместо того чтобы уподоблять их млекопитающим.

Исследователи подчеркивают, что это открытие ставит под сомнение прежние представления о разнообразии пахицефалозавров. Оно предполагает большее разнообразие среди этих динозавров и предполагает существование многоуровневых ниш, основанных на размерах, с существенными последствиями для экологической динамики в сообществах динозавров в этот критический период их эволюционной истории.

Раньше мы писали о пернатых гигантах из мелового периода. Исследователи обнаружили останки 800-килограммовых страусообразных динозавров.

А также мы рассказывали о редком эмбрионе динозавров: окаменевшие яйца доисторических животных раскрывают тайны эволюции.