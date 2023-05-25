Принцессы животного мира: ученые выяснили, пускают ли газы кошки

О метеоризме у собак известно давно и много, однако, что мы знаем о жизни и способности испускать зловоние у наших котов?

Люди делают это, собаки определенно делают это, а златоглазки и вовсе делают это с таким эффектом, что лишь звуком способны уничтожить сразу шестеро термитов. Но все ли животные способны выделять зловонные газы таким образом? В новом исследовании ученые сосредоточились на том, способны ли пускать ветры наши коты, пишет IFLScience.

Короткий ответ: да, кошки вполне способны испортить воздух. Однако, их диета и пищеварение предполагают, что мы гораздо реже можем это заметить в сравнении, например, с собачьим метеоризмом.

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Дело в том, что диета кошек преимущественно состоит из мясной пищи с высоким содержанием белка, так как они являются облигатными плотоядными животными. Это означает, что попытка разбавить их диету овощами и углеводами на самом деле может привести к серьезным заболеваниям.

Подобная белковая диета по сути и является одной из причин, по которой некоторые кошки, похоже, не очень часто пускают газы или не делают этого вовсе. Это также обусловлено тем, что одним из основных триггеров газообразования для людей и других животных являются продукты, которые кошки попросту не стали бы есть. Например, речь идет о белокочанной и цветной капусте, брокколи, проростков и салата, которые чрезвычайно полезны для нашего пищеварения, однако могут привести к метеоризму. В основном это связано с тем, что эти продукты чрезвычайно богаты клетчаткой, что затрудняет их расщепление нашей пищеварительной системой.

Подобные продукты безусловно приносят пользу нашему пищеварению и способствуют здоровому стулу, однако также и питают бактерии, составляющие наш кишечный микробиом. По сути они ферментируют углеводы в кишечнике, создавая газ, который может накапливаться и улетучиваться в виде пускания газов.

Однако такое накопление будет менее вероятно у кошек, которые не питают слабости к обычным газообразным возбудителям. Но легкий метеоризм все же вполне нормален и для этих наших питомцев. Как правило, пускание газов у котов будет значительно меньшего объема и менее зловонно.

В то же время исследователи отмечают, что метеоризм у котов может быть следствием синдрома раздраженного кишечника или накопления бактерий. В результате у животных могут накапливаться газы, но в таком случае ученые советуют показать питомца ветеринару. Если же метеоризм у кошек сопровождается более серьезными симптомами, например, диареей и кровотечением, животное следует незамедлительно показать ветеринару.

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