Космос и глубокий космос: в чем на самом деле разница между этими понятиями

Космическое пространство и глубокий космос – что же находится дальше?

Такие понятия как космос, космическое пространство и глубокий космос часто считаются синонимами. Но на самом деле между ними существуют различия. Итак, в чем разница между ними? Об этом пишет Live Science.

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Впервые термин космос стали использовать для обозначение всего пространства, которое находится за пределами Земли еще в конце 17 века. Но массово его стали использовать, как и понятие глубокий космос только в начале 20 века.

По словам ученых, термином космическое пространство или ближний космос обозначают все пространство, которое находится за пределами нашей планеты и находится близко к околоземной орбите на высоте в 160 км. Космосом можно считать все пространство, которое находится в пределах расстояния до Луны. А все, что находится за орбитой Луны и даже за пределами Солнечной системы считается глубоким космосом.

Но с другой стороны, для упрощения понимания всего, что находится и происходит за пределами нашей планеты, часто используют именно термин космос. Он является универсальным и объединяет в себе и ближний, и глубокий космос.

Конечно же люди начали изучать сначала ближний космос, потому как человечеству пришлось изначально преодолеть земную гравитацию и отправить первые спутники, а затем и первые космические ракеты за пределы Земли.

В конце 50-х годов прошлого века ученые создали невидимую линию над поверхностью планеты, которая проходит на высоте примерно в 100 км и называется линией Кармана. Эта линия как раз и отделяет Землю от космоса. То есть, все, что выше этой линии можно считать космическим пространством.

В конце 50-х годов прошлого века ученые создали невидимую линию над поверхностью планеты, которая проходит на высоте примерно в 100 км и называется линией Кармана. Эта линия как раз и отделяет Землю от космоса Фото: NASA / Terry Virts

Но на самом деле на высоте в 100 км заметить какие-либо изменения невозможно. Технически линия показывает, что на этой высоте самолет может лететь с определенной скоростью через атмосферу Земли, которая позволит ему выйти на околоземную орбиту. То есть в космос.

Уже более 70 лет люди отправляют за линию Кармана как спутники, так и космические ракеты и конечно же в ближнем космосе расположена Международная космическая станция, а также многие космические телескопы.

После того, как люди доставили первые аппараты на Луну, а затем и высадились на спутнике Земли, началась новая эра в космических исследованиях. Ученые решили изучать глубокий космос, то есть другие планеты и их спутники в нашей Солнечной системе. На сегодня в глубокий космос было запущено примерно 200 различных исследовательских миссий.

Самым далеким аппаратом, который летит в глубоком космосе является "Вояджер-1", запущенный еще в конце 70-х годов прошлого века. Он давно покинул Солнечную систему и сейчас летит на расстоянии в более, чем 22,5 млрд км от Земли.

Но на самом деле, несмотря на то, что местоположение этого космического аппарата можно считать глубоким космосом, для этого существует другой термин – межзвездное пространство. Это участок космоса, расположенный между разными звездными системами.

Итак, ближним космосом, или просто космическим пространством считается участок, который находится в пределах расстояния от Земли до Луны, то есть примерно 480 тысяч км. А вот космический телескоп Уэбб, летающий на расстоянии в 1,6 млн км от Земли, находится уже в глубоком космосе.

Фокус уже писал о том, что ученые опровергли теорию происхождения Вселенной и рассказали, как она на самом деле появилась.