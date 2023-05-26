Как найти общий язык с кошкой: ученые советуют использовать две эффективные уловки

Новое исследование подтверждает, что выполняя лишь два простейших действия, мы можем общаться не только со своими питомцами, но и другими кошками.

Тысячелетиями люди живут бок о бок с кошками, но разгадать их повадки, а порой и просто найти общий язык, бывает не так уж и просто. В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы найти эффективный способ общаться с нашими питомцами, пишет Science Alert.

Ученые отмечают, несмотря на то, что кошки заимели репутацию весьма отчужденных и своенравных животных, существует вероятность, что вы не можете найти общий язык с вашим питомцем, потому что просто не умеете говорить на их языке.

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По словам соавтора исследования, психолога из Университета Сассекса, Карен Маккомб, одним из самых эффективных способов общения является улыбка. Однако не стоит скалить зубы на своего питомца, на самом деле речь идет о кошачьей улыбке: вам следует сузить глаза и медленно моргать. Теперь исследователи полагают, что мы можем копировать эту кошачью улыбку, чтобы показать животным, что мы настроены дружелюбно и открыты к общению.

В ходе исследования ученые провели два эксперимента. В первом из них приняли участие 21 кошка с владельцами. Исследователи наблюдали за реципиентами в уютной домашней обстановке, где владельцев попросили сесть на расстоянии около 1 метра от питомцев и медленно моргать. В этот момент камеры записывали, как выражение лица кошки, так и владельца. Далее видео сравнили с тем, как кошки моргают без участия владельцев.

Результаты свидетельствуют о том, что кошки с большей вероятностью начинают моргать своим владельцам, после того, как они начинают делать то же самое.

Во втором эксперименте приняли участие 24 кошки, однако на этот раз им моргали не владельцы, а незнакомые люди. Однако люди в этом эксперименте не только моргали, но и вытягивали руку в сторону кошек. Результаты исследования показали, что животные с большей вероятностью приближались к руке того человека, который моргал.

По словам Маккомб, данное исследование является первым в своем роде, которое сосредоточено на изучении того, как люди и коты могут найти общий язык. Исследователи также отмечают, что несмотря на репутацию, которую кошки зарабатывали тысячелетиями, новые исследования все чаще доказывают, что наши питомцы, на самом деле, намного лучше ладят с нами, чем предполагалось ранее.

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