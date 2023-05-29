Под Антарктидой обнаружили нечто пугающее: таяние льдов может породить гигантские цунами-убийцы

Исследование показывает, что это уже происходило миллионы лет назад и, похоже, может повториться снова — Южный океан заполонят гигантские волны.

Последние десятилетия ученые предупреждают, что на человечество надвигаются беспрецедентные изменения климата, которые могут обернуться катаклизмами, адской жарой и резким повышением уровня моря. Однако новое исследование полагает, что климатические изменения могут привести к оползням под морским дном Антарктики и гигантским волнам-убийцам в Южном океане, пишет Space.

В новом исследовании ученые из Плимутского университета в Великобритании пробурили керны отложений на глубине десятков метров под морским дном в Антарктиде. Команда обнаружила, что около 3 и 15 миллионов лет назад, в периоды глобального потепления, рыхлые слои отложений соскальзывали в океан, образуя смертоносные цунами. Исследователи считают, что гигантские волны неслись тогда к берегам Южной Америки, Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии.

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По словам соавтора исследования, преподавателя гидрографии и исследования океана, Дженни Гейлс, в действительности подводные оползни представляют собой серьезную опасность. Основная проблема заключается в том, что они способны вызвать цунами, которые обернутся огромным количеством жертв.

Теперь исследователи полагают, что поскольку изменение климата нагревает океаны, эти цунами могут повториться еще раз. По словам Гейлз, теперь они с коллегами считают, что человечеству необходимо срочно улучшить понимание того, как глобальное потепление влияет на стабильность этих регионов и какова вероятность смертельных цунами в будущем.

Отметим, что впервые свидетельства давних оползней были обнаружены у берегов Антарктиды в 2017 году в восточной части моря Росса. Ученые обнаружили, что под этими оползнями обнаружены слои слабых отложений, заполненные окаменелостями фитопланктона. Спустя год ученые вернулись в этот регион, чтобы глубоко пробурить морское дно и извлечь керны отложений.

Дальнейший анализ кернов показал, что слабые слои отложений сформировались около 3 и 15 миллионов лет тому назад. Известно, что в те времена воды вокруг Антарктиды были на 3 градуса по Цельсию теплее, что приводило к вспышкам водорослей, которые после отмирания заполоняли морское дно питательным, но крайне скользким осадком. В результате район становился склонным к оползням. В более холодные периоды скользкие слои на морском дне покрывались толстыми слоями гравия, доставленного ледниками и айсбергами.

Исследователи отмечают, что точная причина прошлых подводных оползней до сих пор неизвестна, но команда полагает, что причиной тому таяние ледникового льда в результате потепления климата. Отметим, что масштаб и размер древних океанских цунами до сих пор неизвестен, однако ученые изучили два относительно недавних оползня, которые вызвали цунами и привели к масштабным жертвам.

Первым эпизодом считается цунами у канадского побережья Ньюфаундленда, убившее 28 человек, а также цунами в Папу-Новой Гвинее в 1998 году, когда волны достигли 15 метров в высоту и инесли жизни 2 200 человек.

Ранее Фокус писал о том, что под Антарктидой и Гренландией обнаружили нечто пугающее: уровень моря может подняться на все 200%.