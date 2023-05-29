Будто клубок длиной в 21 млн километров. Ученые сосчитали, сколько дорог окутывают Землю

В новом исследовании ученые составили карту всех дорог, опоясывающих земной шар — от крупных автомагистралей и до сельских дорог.

Большинство из нас любят путешествовать и с удовольствием бы отправились в увлекательное приключение на авто. Однако, кто в действительности задумывался над тем, сколько километров дорог опоясывают земной шар? В новом исследовании ученые сосчитали протяжность всех дорог в мире, пишет Visual Capitalist.

Чтобы помочь визуализировать, сколько в действительности занимают все дороги в мире, Адам Симингтон из PythonMaps создал увлекательную карту для Visual Capitalist, которая отображает все дороги мира в разных уголках на любом из континентов. Удивительным оказалось то, что в действительности более 14% всех дорог находятся в США.

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По словам Симингтона, для создания глобальной карты дорог Земли он использовал проект Global Roads Inventory Project, который включает данные от:

правительств;

научно-исследовательских институтов;

общественных организаций;

краудсорсинговых инициатив.

Для создания карты использовали проект Global Roads Inventory Project Фото: Python Maps

В ходе исследования все дороги были условно разделены на четыре группы и окрашены в соответствующий цвет. Например:

главные дороги (многополосные автомагистрали) — белый цвет;

второстепенные дороги (асфальтированные с интенсивным движением) — желтый;

дороги второстепенного значения (асфальтированные или грунтовые жилые) и дороги местного значения — красный.

При разбивке дорожных сетей по типам Китай оказался первым в списке основных дорог Фото: Python Maps

Исследователи отмечают, что подобная карта дорог всего мира позволяет изучить взаимосвязь между дорожной инфраструктурой, развитием, богатством и распределением населения. Полученные данные свидетельствуют о том, что около 21 миллиона километров дорог окутывают наш земной шар, при этом около 3 миллионов из них находятся в США. Любопытно, что это почти вдвое больше, чем в Китае — 1,7 миллиона километров, и в трое больше, чем в Индии — около одного миллиона километров.

К слову, самая малая протяжность дорог зафиксирована в маленькой тихоокеанской островной стране Палау — всего 18 километров. При этом минимальная протяжность дорог зафиксирована на острове Норфолк — всего 10 километров.

Франция, Германия, Италия и Великобритания ярко светятся смесью белого и желтого Фото: Python Maps

Далее исследователи составили рейтинг стран при разбивке дорожных сетей. Оказалось, что Китай занимает лидирующее место по количеству основных дорог, за ним в рейтинге следуют США и Мексика.

Если взглянуть на карту мировых дорог, можно заметить, что Северная Америка светится бело-желтым оттенком, Мексика — преимущественно красного цвета, большая часть Европы — подсвечены белым, желтым и красным, а в Африке и Австралии обширные полосы вообще не имеют цвета благодаря большим участкам без дорог, таким как пустыни.

В Африке и Австралии обширные полосы вообще не имеют цвета из-за больших участков без дорог Фото: Python Maps

Страны с наибольшим количеством дорог

США 14,34%

Китай 7,92%

Индия 4,87%

Мексика 3,43%

Аргентина 3,25%

Бразилия 3,15%

Россия 2,88%

Австралия 2,87%

Германия 2,61%

Франция 2,42%

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый старый сохранившийся город на Земле.