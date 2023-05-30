Жертвы Везувия. В Помпеях найдены новые скелеты людей, прятавшихся от извержения в пекарне

При раскопках в Помпеях ученые обнаружили останки трех человек, среди них был один ребенок. Тела обнаружили в пекарне, украшенной фресками с изображениями богов на стенах.

Во время недавних раскопок, проведенных в Помпеях, найдены останки трех человек, погибших во время пресловутого извержения Везувия в 79 году нашей эры. По словам экспертов, скелетные останки принадлежат двум взрослым женщинам и ребенку, которому, по оценкам, было около трех-четырех лет. Эти несчастные жертвы встретили свою судьбу в поисках убежища от катастрофического извержения в пекарне, пишет IFLScience.

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В понедельник Археологический парк Помпей сделал официальное заявление об этой значительной находке. Помимо человеческих останков, продолжающиеся раскопки обнаружили удивительное сооружение, украшенное двумя изысканными фресками на стенах. На одной из них изображен морской бог Посейдон вместе с Амимоной, а на другой — мифологические персонажи Аполлон и Дафна.

Археологи, участвующие в проекте, предполагают, что сооружение, о котором идет речь, вероятно, служило пекарней с печью. Рядом с ней находилась прачечная, в которой стирали и красили одежду. Эти находки были сделаны в торговом районе Помпей, в частности, в районе, известном как Regio IX. Хотя раскопки в этом регионе начались еще в 1888 году, впоследствии они были приостановлены более чем на столетие.

Помпеи, древнеримский город, был опустошен извержением Везувия в 79 году н.э., что привело к гибели тысяч людей в городе и соседних поселениях Геркуланум, Оплонтис и Стабии.

Хотя раскопки в этом регионе начались еще в 1888 году, впоследствии они были приостановлены более чем на столетие Фото: Images courtesy of Pompeii Archaeological Park

Катастрофа развернулась однажды утром, после серии незаметных подземных толчков, на которые местное население почти не обратило внимания. К полудню огромная колонна вулканической породы и обжигающих газов была выброшена высоко в стратосферу, что ознаменовало начало плинианской фазы. Впоследствии обломки обрушились на город, засыпая его здания в течение многих часов, сопровождаемые непрерывными землетрясениями.

Наличие белой пемзы среди недавно найденных скелетов свидетельствует о том, что эти люди погибли на ранних стадиях извержения. После этой фазы мощный поток каменистых отложений каскадом сошел со склонов вулкана, затопив Помпеи жгучими газами и вулканическим веществом. По оценкам, примерно 15-20 процентов населения города погибло во время этого жестокого нашествия, задохнувшись от жгучего потока пепла и газа.

Раскопки в Помпеях

После почти двух дней безостановочной вулканической активности город и его жители были полностью поглощены смесью камней и пепла. Они остались погребенными под колоссальным курганом обломков, который не подвергался разрушению более тысячелетия.

Лишь в 16 веке н. э. руины этого давно забытого поселения начали распознавать. Столетия спустя археологи продолжают усердно исследовать это место, открывая все новые и новые пазлы истории.

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