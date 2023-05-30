Эффективный способ защитить жизненно важные органы: помогут две чашки напитка в день

Трехлетнее исследование показало необычную пользу от постоянного употребления всего одного напитка — повышает мощность мозга и защищает память с возрастом.

Ученые провели сотни исследований, показывающих, как те или иные напитки и продукты влияют на наш организм. По окончании трехлетнего исследования ученые пришли к выводу, что всего две чашки чая в день приносят огромную пользу нашему организму, пишет Mirror.

В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении того, как антиоксиданты, также известные как флаванолы, влияют на наш организм при ежедневном продолжительном употреблении. Исследователи изучили, как эти антиоксиданты, содержащиеся во многих овощах, фруктах, ягодах, чае и вине, влияют на память более 3 500 здоровых людей старше 60 лет.

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Результаты исследования свидетельствуют о том, что они способны повысить мощность нашего мозга, а также защитить память с возрастом. Таким образом ученые пришли к выводу, что употребление этих продуктов способно защитить нашу память с возрастом.

Еще одна группа реципиентов принимала по 500 мг флавинолов в день, что соответствует всего двум чашкам чая в день. Тем временем другая исследовательская группа принимала плацебо. Исследование продлилось три года, в течение которых реципиентам давали задания на вспоминание слов, чтобы проверить их память.

Результаты исследования показали, что те, кто переваривал флавинол, в среднем на 10,5% лучше справлялись с заданиями, а те, кто начинал с самого низкого потребления в общем рационе, увеличили свой показатель на 16%.

По словам соавтора исследования, профессора Гюнтера Кунле из Университета Реддинга, оказалось, что "чаепитие — самый простой способ увеличить потребление флавонолов". Более того, ученые обнаружили, что эффект сохранялся независимо от того, какой чай предпочитали реципиенты белый (с молоком) или черный.

Также исследователи обнаружили, что потребление двух чашек чая в день помогает защитить жизненно важные органы с возрастом.

В то же время доктор Скотт Смолл из Колумбийского университета отмечает, что возрастная потеря памяти отличается у разных людей. Он предположил, что это связано с различиями в потреблении флаванолов, а потому, вероятно, мы можем увидеть резкое улучшение памяти у людей, которые восполняют запасы этой аминокислоты в возрасте от 40 до 50 лет.

В более раннем исследовании ученые из Университета Шеффилда в 2003 году обнаружили, что в зеленом чае содержатся два соединения, которые способны помочь предотвратить остеоартрит.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, как приготовить самую вкусную чашку чая.

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