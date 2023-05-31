Из травничества в медицину. Ученые подтвердили целебные свойства двух растений

Скачок к более безопасному будущему в медицине совершили австралийские ученые, подтвердив целебные свойства двух местных растений передовыми исследованиями.

Знания предков коренных австралийцев выдержали испытание временем, свидетельствуя о мощных лечебных свойствах австралийских растений. Недавние исследования показали, как два таких вида растений могут ускорить заживление ран, что стало шагом к более экологическому подходу в фармацевтике, пишет New Atlas.

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Группа ученых из Университета Чарльза Дарвина на Северной территории Австралии сосредоточила свои исследования на двух растениях, известных под научными названиями Calophyllum inophyllum и Tinospora smilacina, которые могут стать потенциальными альтернативами "зеленой" медицины.

C. inophyllum — который на севере Австралии очаровательно называют "красивым листом". Данное растение, это не только крепкий магнит для птиц, способный противостоять циклонам, но и плод, известный как шаровой орех. Из него добывают масло, а ядра традиционно толкут и смешивают с водой, чтобы успокоить телесные боли. С другой стороны, T. smilacina, называемая змеиной лозой, происходит из центральной Австралии. Коренные жители использовали части этой лозы для лечения головной боли, ревматоидного артрита и других воспалительных заболеваний. Кроме того, сок и листья растения использовались для лечения ран.

"Эти растения содержат множество биологически активных соединений, которые остаются практически неиспользованными для их потенциального терапевтического применения", — отметила Эльназ Саки, руководитель обоих исследований.

Заживление раны — это сложный путь клеточного сотрудничества. Для эффективного заживления кожи обычно используются либо соединения с малым молекулярным весом, либо наносистемы — крошечные капельки одной жидкости, взвешенные в другой, размером менее 200 нанометров. Наносистемы могут быть разработаны таким образом, чтобы смешиваться с поверхностным слоем кожи, который в противном случае действует как крепость против большинства веществ.

В первом исследовании команда сосредоточилась на разработке эффективной наноэмульсии холодного отжима из масла семян C. inophyllum (МСС). Они проверили ее целебные свойства, используя метод царапанья — лабораторный метод, при котором взаимодействие между клетками изучается после срезания слоя клеток.

Результаты оказались многообещающими: клетки, подвергшиеся воздействию наноэмульсии с концентрацией МСС всего 0,4%, полностью закрыли рану в течение 48 часов, в то время как необработанные клетки закрылись только на 39% за тот же период времени. Наноэмульсия также продемонстрировала стабильность, антимикробные и антиоксидантные свойства.

Далее команда провела эксперимент с T. smilacina. Они высушили и измельчили в порошок листья растения, смешали их с водой и добавили наноразмерные капли МСС. Для оценки способности наноэмульсии к заживлению ран они снова использовали метод царапанья.

Смесь T. smilacina и МСС показала более высокую антиоксидантную и ранозаживляющую активность по сравнению с одним из компонентов. Смесь обеспечила закрытие около 90% ран в течение 24 часов, а полное закрытие — через 48 часов. В то время как необработанные клетки закрылись только на 70% через 48 часов.

"Обе наноэмульсии продемонстрировали повышенную или эквивалентную активность для биомедицинских целей, таких как заживление ран, противомикробное и антиоксидантное действие", — заявила Саки.

По словам команды, их результаты закладывают основу для экологически ответственных, устойчивых вариантов лечения. Исследователи намерены и дальше изучать целебные свойства этих растений.

"В мире, который стремится к созданию устойчивых и экологически чистых фармацевтических решений, я увидела возможность внести значимый вклад, изучив биоактивные свойства растительных экстрактов, — отметила Саки, — Я также заинтригована потенциалом этих соединений в создании инновационных методов лечения широкого спектра заболеваний, включая противораковые, противовоспалительные, с множественной лекарственной устойчивостью и инфекционные заболевания".

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