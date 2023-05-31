Мистическая загадка. На вершине вулканического острова найдены камни, которых там быть не должно

В юго-западной части Индийского океана расположился остров Анжуан, который стал домом для странной геологической загадки.

Вулканический остров Анжуан образовался в бассейне океана, когда тектонические плиты отодвинулись друг от друга, в результате чего магма поднялась вверх и застыла, образовав базальт, из которого и состоит остров, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, едва ли следует ожидать обнаружить на острове кварцит осадочных пород — тип песчаника, сделанный из зерен кварцевого песка, которые были собраны в дельтах рек, прежде чем со временем спрессовались и превратились в кварцит. Базальт острова не содержит кварца, а сам по себе вулканический остров слишком молод, чтобы образовать крупную речную дельту. И все же, каким-то чудом геологи и местные жители то и дело продолжают находить кварциты, причем их количество ошеломляет.

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Отметим, что загадочные камни находят на острове уже более сотни лет. Так, в 1900 году геологи обнаружили необычные породы, которые могли быть кварцитом, однако тогда описание было слишком скудным, чтобы утверждать это наверняка. Спустя почти семь десятилетий, в 1969 году ученые обнаружили на острове большое образование "песчаника", которое располагалось недалеко от города Цембеу и позже оказалось кварцитом.

Ситуация повторилась в 2017 году, когда французский геолог Патрик Башелри обнаружил еще большие залежи кварцита на соседнем хребте. Спустя несколько лет геохимик из Земной обсерватории Ламонта-Доэрти Колумбийского университета Корнелия Класс сосредоточилась на том, чтобы разгадать эту тайну.

Класс с командой потребовалось всего несколько минут, чтобы обнаружить образцы кварцита вдоль хребта. По словам исследователей, проблема заключалась в том, что подобные находки попросту "противоречили тектонике плит", так как кварцитовые тела не могут принадлежать вулканическим островам.

Тогда местные жители также рассказали ученым, что десятилетиями они находят подобные камни на острове и используют их для заточки своих ножей. Далее ученые провели исследования и составили карту кварцитом, результаты оказались поразительными: он буквально занимал половину горы.

Отметим, что исследователи до сих пор не поставили точку в этой истории. Предполагается, что кусок кварцита из континентальной коры должен был отложиться в бассейне океана, а заем каким-то образом подняться на 4 000 метров над морским дном во время извержения базальтом. Однако загвоздка в том, что базальтовые породы острова не содержат следов кварцита. По словам Класс, мы буквально наблюдаем то, чего на этом острове не должно быть.

В дальнейшем исследователи планируют пролить свет на старение кварцита — это позволит узнать, когда он был отложен и как ему удалось стать частью вулканического острова.

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