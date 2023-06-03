Бледные как смерть: тараканы-альбиносы гораздо более редкий феномен, чем считалось ранее (фото)

Белые тараканы часто вводят в заблуждение наблюдателей отсутствием пигментации, из-за чего многие путают их с редкими тараканами-альбиносами. Однако эти белые тараканы — обычные насекомые, пойманные на определенной стадии своего жизненного цикла.

Белый таракан — это феномен, который удивляет зрителей своим отсутствием пигментации, часто заставляя их думать, что они столкнулись с редким тараканом-альбиносом. На самом же деле это удивительное зрелище — обычный таракан, пойманный в подходящий момент, когда его внешний вид бледен и призрачен, пишет IFLScience.

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Продолжительность жизни таракана составляет несколько лет, в течение которых он проходит многочисленные процессы линьки. Эти трансформации происходят из-за того, что жесткий экзоскелет больше не может вместить каждый раз более крупные, более мягкие части тела таракана. Когда вы видите белого таракана, это означает, что насекомое только что вышло из своего предыдущего экзоскелета и ждет отверждения нового защитного слоя.

Вопреки расхожему мнению, белые тараканы — это не редкость, а скорее неотделимая часть природного жизненного цикла этих существ. Тараканы начинают свое существование как яйца и проходят разные стадии развития, включая стадию нимфы, когда начинается сброс старых экзоскелетов. Созревая и увеличиваясь в размерах, они сбрасывают свои устаревшие экзоскелеты, чтобы освободить место для большего и удобного.

Как и у многих других существ с экзоскелетами, вновь слой изначально выглядит мягким и бледным. Именно поэтому у таракана блестящий белый оттенок. Если наблюдать за одним и тем же тараканом в течение нескольких часов, можно заметить постепенное потемнение экзоскелета, которое со временем станет похоже на знакомый нам коричневый оттенок, что мы видим у его товарищей-майских жуков.

Кроме того, тараканы-альбиносы отличаются от своих белых собратьев.

Альбинизм — это генетическое заболевание, характеризующееся отсутствием меланина, пигмента, присутствующего в коже человека, защищающего от ультрафиолетового излучения, например, солнечного света. Люди с альбинизмом должны быть осторожны в светлое время суток из-за пониженной способности производить меланин, который действует как защитный барьер от солнечных ожогов и некоторых видов рака.

Альбинизм присущ не только людям, поскольку задокументированные случаи альбиносов среди животных, включая шимпанзе, черепах, орангутангов, панд, китов и пингвинов хорошо задокументированы. Однако обнаружение таракана-альбиноса является сложной задачей из-за того, что каждый таракан на определенном этапе своей жизни имеет вид, похожий на альбиноса.

Простой поиск "тарган-альбинос" в Интернете может ввести в заблуждение и создать ложное впечатление об их повсеместности. На самом деле в большинстве случаев речь идет о белых тараканах в только что оттенявшихся экзоскелетах, а не о насекомых с редким генетическим заболеванием пигмента.

Хотя к тараканам часто относятся с пренебрежением из-за их вторжения в амбары, важно признать их удивительные свойства. Исследования продемонстрировали удивительную способность быстро эволюционировать и адаптироваться перед лицом химической защиты человека, даже разрабатывая новые стратегии спаривания, чтобы перехитрить наши сахарные ловушки.

Геномная секвенировка раскрыла секреты их невероятной стойкости, обнаружив наличие внутренней системы детоксикации для борьбы с опасными источниками пищи и мощной иммунной системы.

Тараканы-альбиносы очень редкий феномен

Поэтому очень важно не расстраиваться, узнав, что белый таракан, которого первоначально приняли за альбиноса, — это обычный коричневый таракан, просто одевший новый удивительный наряд. Эти насекомые, безусловно, особенные создания, хотя часто и раздражительны.

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