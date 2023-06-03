Древнее Стоунхенджа: многочисленные курганы эпохи неолита у памятника удивили ученых (фото)

Археологи, проводившие раскопки на месте домостроения близ Солсбери, Англия, удивились, когда обнаружили остатки большого кладбища, которому, как полагают, от 3 500 до 4 000 лет.

Эксперты Cotswold Archaeology проводили исследовательские раскопки на строительной площадке в Харнеме, когда обнаружили четкие остатки круглых курганов. Исследователи определили, что найденные курганы построены более чем на тысячу лет раньше знаменитого Стоунхенджа, расположенного в 16 км к северу на Солсберийской равнине, пишет Ancient Origins.

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Как правило, круглые курганы состоят из центральной гробницы, насыпи и окружающего рва. Они отличаются по размеру, но большинство из них имеет диаметр от 20 до 30 м. Курган может содержать одну или несколько погребальных камер, и было распространенным явлением строить несколько курганов на одном участке.

Кладбище в Недергемптоне состоит из примерно двадцати или более курганов, простирающихся от окрестностей Харнхэма вдоль дна долины Наддера к близлежащему меловому склону холма. Курганы находятся на северной оконечности Кранборн Чейз. Они расположены небольшими скоплениями, или парами, или группами по шесть, и пока раскопано только пять.

В пяти выкопанных рвах археологи обнаружили десять захоронений и три кучи кремационного пепла. Два кургана на этом месте имеют признаки значительного расширения в определенный момент, что указывает на популярность этого места захоронения среди жителей региона вокруг Солсбери более четырех тысяч лет назад.

Как правило, круглые курганы состоят из центральной гробницы, насыпи и окружающего рва Фото: Cotswold Archaeology

К сожалению, многовековое земледелие на участке, где построят жилищный проект, полностью разрушило сами курганы. Остались лишь окружавшие их круглые окружающие рвы, а также скелетные останки людей, похороненных в центре этих тщательно подготовленных мест захоронения.

Интересно, что один из раскопанных археологами курганных рвов имел явные признаки перемен. Его форма изменилась от слегка овальной до почти идеальной круглой, что соответствует типичным предпочтениям британских бронзовых суток. Основываясь на этих изменениях, археологи из Котсуолда предполагают, что курган овальной формы мог возникнуть в период британского неолита, происходившего между 4100 и 2500 годами до нашей эры. Это свидетельствует о том, что кладбище фактически предшествует раннему бронзовому веку и указывает на возможность захоронений, происходивших здесь за несколько веков до установления первой гробницы бронзового века.

В центре кургана археологи раскопали массовое захоронение, содержащее останки как взрослых, так и детей. Групповые захоронения такого типа встречаются довольно редко, что побуждает исследователей к проведению радиоуглеродной датировки останков для лучшего понимания временного периода, в котором жили и умерли похороненные здесь люди. Кроме братской могилы, измененный овальный курган также содержал две индивидуальные могилы.

Оленьи рога имели значительную ценность и служили для разных целей, например, для изготовления ремесленных инструментов и оружия, таких как наконечники булавы Фото: Cotswold Archaeology

В неолитических ямах найдена коллекция рогов благородного оленя. Оленьи рога имели значительную ценность и служили для различных целей, например для изготовления ремесленных инструментов и оружия, таких как наконечники булавы. Кроме того, они играли определенную роль в ритуальных действиях.

Сложность находок еще больше возросла, когда археологи раскопали земледельческую террасу, датируемую британским железным веком (750 г. до н. э. – 43 г. н. э.). Они также обнаружили несколько необычных ям, которые могли вырыть в бронзовом или железном веке.

Несомненно, этот участок занимали и в период неолита. Кроме овального кургана, археологи раскопали многочисленные примеры поздненеолитического гончарного стиля, известного под названием "желобчатая посуда". Эта керамическая посуда появилась у поселенцев на Оркнейских островах у северо-восточного побережья Шотландии около 3000 лет до н. э., а впоследствии распространился на материковую часть Британии. Среди других артефактов позднего неолита, найденных на этом месте, — три наконечника стрел, раковина морского гребешка, небольшая кремневая пила и глиняный шар неизвестного назначения.

Многочисленные курганы эпохи неолита у памятника удивили ученых

Раскопки в Недергемптоне завершаются, оставляя открытой возможность выявления новых артефактов и руин. Несмотря на это, эксперты Cotswold Archaeology имеют много интересных находок для анализа в ближайшие месяцы, поскольку они стремятся построить точную хронологию, описывающую жителей древнего Солсбери и их деятельность на протяжении истории.

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