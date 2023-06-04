Ледяные облака в атмосфере Земли могут помочь предсказать изменения климата, – NASA

Исследование ледяных облаков поможет определить, как и почему они изменяются в течение дня, что позволит понять, как это может повлиять на климат в будущем.

Предстоящая миссия NASA может запустить процесс беспрецедентного понимания ледяных облаков на больших высотах в атмосфере Земли, а также поможет понять последствия таких природных явлений для человечества. Об этом сообщили на сайте агентства.

Специалисты NASA выбрали новую миссию по реализации инициатив, которые помогут лучше понять динамическую атмосферу нашей планеты. Речь идет об облаках, образующихся на больших высотах в тропических и субтропических регионах.

С помощью прибора PolSIR будет проходить изучение соответствующих процессов в атмосфере. Исследование ледяных облаков поможет определить, как и почему они изменяются в течение дня. Это даст немаловажную информацию о том, как точно моделировать эти высотные облака в моделях глобального климата.

Исследования будут осуществляться двумя идентичными CubeSat, небольшими спутниками на орбитах. Со временем эти два аппарата будут наблюдать за ежедневным циклом содержания льда в облаках.

Радиометры будут измерять выходящее из облаков электромагнитное излучение. Они будут фиксировать показатели излучения на двух разных частотах: 325 и 680 гигагерц. Каждая пара радиометров будет функционировать на борту мини-спутника. Это позволит ученым непрерывно собирать информацию о ледяных облаках в течение 24 часов.

"Радиометры, измеряющие излучаемую энергию, излучаемую облаками, существенно улучшат наше понимание того, как ледяные облака способны изменяться и реагировать в течение дня", — сказала в заявлении Карен Сен-Жермен, глава отдела наук о Земле NASA.

Напомним, 2 июня, как сообщило Space, телескоп "Кеплер" накануне прекращения своей работы в космосе смог обнаружить в космическом пространстве 3 новые планеты, но только две из них получили нужный статус. Аппарат перестал работать в конце 2018 года, а свои последние наблюдения за космосом он провел в конце лета того же года. Все три объекта вращаются на расстоянии примерно 400 световых лет от нас вокруг трех разных звезд красных карликов.