Как в "Звездном пути". Ученые разработали притягивающий луч, чтобы навести порядок в космосе

Ученые проводят эксперименты с устройством, которое известно из научной фантастики.

В научной фантастике некоторые авторы описывают специальное устройство способное перемещать предметы в космосе. Причем эти предметы могут иметь разный размер. Но с помощью притягивающего луча осуществляется их перемещение. Теперь же группа американских ученых экспериментирует с настоящим притягивающим лучом, который можно использовать для очистки космоса от мусора, пишет Futurism.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, работают над реальным притягивающим лучом, устройством которое может отталкивать и притягивать предметы, не вступая с ними в контакт. Первые прототипы такого устройства успешно работают и, по словам ученых, оно может перемещать многотонный объект, правда очень медленно, со скоростью примерно 320 километров в течение двух-трех месяцев.

Ученые из Университета штата Колорадо в Боулдере, США, работают над реальным притягивающим лучом, устройством которое может отталкивать и притягивать предметы Фото: Futurism

По словам авторов устройства, они создают притягивающую или отталкивающую электростатическую силу, которая похожа на притягивающий луч из научной фантастики. Правда, если в этих произведениях такие лучи показаны, как чрезвычайно мощные, то данная разработка пока не может похвалиться такими характеристиками.

Пока что ученые только начали работу в данном направлении и до создания работающего в космосе устройства еще далеко. Но такой притягивающий луч может стать очень полезным для очистки околоземного пространства от космического мусора, говорят ученые.

Эксперименты с первичными конструкциями проводятся в большой вакуумной камере, которая имитирует условия космоса. Исследователи считают, что теоретически космический аппарат, оснащенный притягивающим лучом, мог бы стрелять пучком электронов в обломок космического мусора на расстоянии от 15 до 30 метров от себя. На обломке возник бы отрицательный заряд, на космическом корабле в это же время возникнет положительный заряд и таким образом можно притянуть к себе обломок.

Ученые считают, что с помощью их луча космический аппарат даже не будет вступать в контакт с космическим мусором и просто будет перемещать его на расстоянии. NASA недавно подтвердило тот факт, что проблема с космическим мусором на околоземной орбите является очень серьезной. Пока что одни из решений этой проблемы является перемещение этого мусора, а не его уничтожение.

Преимущество притягивающего луча при очистке космоса от мусора состоит в том, что не нужно касаться этих предметов. Как объясняют ученые, прикасаться к этим обломкам опасно, потому как эти объекты двигаются очень быстро и часто имеют непредсказуемую траекторию.

Ранее Фокус уже писал о том, что астронавты РФ, находясь в открытом космосе после выхода за пределы МКС, добавили мусора в околоземном пространстве.