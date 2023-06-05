Заглянуть за галактическую перемычку: телескоп Уэбб раскрывает секреты создания звезд (фото)

На новых снимках космического телескопа можно видеть "во всей красе" спиральную галактику NGC 5068.

Космический телескоп Уэбб сделал новые детальные снимки спиральной галактики с перемычкой NGC 5068. Таким образом астрономы смогли увидеть во всех подробностях, как образуются новые звезды в относительно недалекой от нас галактике, пишет SciTechDaily.

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Из-за того, что телескоп Уэбб с помощью своих приборов может заглянуть сквозь газ и пыль, которые покрывают галактики, его наблюдения за космосом являются очень ценными для астрономов. Особенно их интересуют процессы создания новых звезд, которые являются важнейшим аспектом эволюции галактик. Благодаря новым снимкам спиральной галактики с перемычкой NGC 5068 астрономы смогли увидеть более детально, что происходит в регионах галактики, где появляются новые звезды.

Главное изображение галактики NGC 5068, расположенной на расстоянии в 20 млн световых лет от нас, было создано благодаря комбинированию данных двух приборов телескопа — MIRI и NIRCam Фото: NASA

Главное изображение галактики NGC 5068, расположенной на расстоянии в 20 млн световых лет от нас, было создано благодаря комбинированию данных двух приборов телескопа — MIRI и NIRCam. На этом снимке можно увидеть газовые нити и звездные скопления, которые находятся в галактике, а сама перемычка, располагающаяся в центре галактики, представляет собой очень яркий регион в левом верхнем углу изображения.

Изображение галактики NGC 5068, сделанное прибором MIRI Фото: NASA

По словам ученых из NASA, наблюдения за галактиками, где происходит процесс бурного звездообразования очень важен для понимания эволюции этих объектов. Сейчас телескоп Уэбб исследует те объекты, которые до него уже наблюдали другие космические и наземные телескопы. Они дали возможность астрономам получить первоначальные данные, а телескоп Уэбб смог расширить познания ученых.

Изображение галактики NGC 5068, сделанное прибором NIRCam Фото: NASA

Например, телескоп Уэбб провел уже наблюдения за 19 галактиками, где происходит бурное появление новых звезд. Эти данные были в последствии объединены с данными космического телескопа Хаббл, и наземных телескопов VLT, а также ALMA. Эти обсерватории работают в разных диапазонах, а потому объединение их информации воедино дает астрономам беспрецедентную возможность понять все особенности появления новых звезд.

Телескоп Уэбб особенно хорошо подходит для изучения процессов, которые управляют звездообразованием. Звезды и планетарные системы рождаются из облаков газа и пыли, сквозь которые нормально не могут заглянуть другие телескопы. Именно инфракрасные приборы Уэбба позволили запечатлеть процессы появления новых звезд такими, какими они есть на самом деле.

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