Коктейль из Древнего Египта: культ Беса смешивал психотропные вещества и человеческие жидкости

Недавний анализ 2000-летней амфоры показал содержимое сосуда, употребляемого сторонниками особого божества, похожего на кота. Он проливает свет на нетрадиционные ингредиенты, использовавшиеся в их напитках. Анализ выявил сочетание галлюциногенных растений, алкогольных напитков, меда и человеческих биологических жидкостей.

Исследователи предполагают, что этот сильнодействующий эликсир, вероятно, употреблялся в целях ритуальных практик, связанных с поклонением божеству Бесу. Описанный как гибридное существо с признаками гнома и кота, Беса уважали его последователи за способность гарантировать защиту и отвращать вред, тем самым препятствуя злым силам, пишет IFLScience.

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Подобно другим религиозным сектам, адептов Беса заставляли потреблять интригующее зелье. Однако в отличие от печально известного отравленного "Кул-Эйда", члены этой группы пили таинственную жидкость из керамических сосудов, украшенных изображением или головой Беса, которые метко называли "Бес-вазами".

"Учитывая почитаемый статус фигуры Беса как духа-хранителя, разумно предположить, что жидкость, которую пили из этих сосудов, считалась полезной", — отмечают исследователи. Чтобы выяснить истинную природу этой жидкости, они провели анализ органических остатков, изъятых из вазы Беса II века до н. э., которая сейчас хранится в Музее искусств Тампы.

Результаты показали наличие психоактивного растения, известного как Peganum harmala или сирийская рута. Авторы исследования объясняют, что семена этого растения содержат большое количество алкалоидов гармин и гармалин, которые вызывают видения, похожие на сновидения.

В наше время сирийскую руту иногда сочетают с другими растениями, такими как мимоза, для создания напитка, имитирующего психоделические эффекты аяхуаски.

Дикое зелье употреблял культ, поклонявшийся божеству Бесу Фото: Википедия

Кроме того, в вазе Беса также были обнаружены следы еще одного психоактивного растения — кувшинки голубой водяной лилии (Nymphaea caerulea).

"Синтезируя эти данные, мы можем сделать вывод, что растения Peganum harmala и Nymphaea caerulea намеренно использовались как источники психоактивных веществ для ритуальных целей", — утверждают исследователи.

Не довольствуясь лишь этими ингредиентами, изменяющими сознание, поклонники Беса дополняли свое зелье различными другими компонентами. Например, исследователи также обнаружили следы алкогольного напитка, полученного из перебродивших фруктов, а также меда или маточного молочка.

Напоминая современную "грязную пинту", этот древний напиток также мог похвастаться "значительным присутствием человеческих белков", которые, похоже, были добавлены по ритуальным мотивам.

"Сюда входят такие жидкости, как грудное молоко, слизистые выделения ротовой полости или влагалища, а также кровь", — сообщают авторы.

Действительно, этот древний напиток является свидетельством искусства миксологии в его самой совершенной форме.

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