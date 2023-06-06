Ад на Земле. Ученые предупреждают, что планету ждет больше разрушительных и внезапных засух

Новое исследование свидетельствует о том, что изменения климата обрушат на Землю засухи, которые будут иметь последствия далеко за пределами непосредственного района явления.

Исследователи неустанно предупреждают, если нам не удастся сдержать глобальное потепление — планета столкнется с неминуемыми климатическими последствиями. И одними из них станут разрушительные и внезапные засухи, пишет SciTechDaily.

Быстрое начало неожиданной засухи, известной как внезапная засуха, может оказать серьезное влияние на сельскохозяйственные и экологические системы планеты. Именно этому посвящено новое исследования ученых из Университета Оклахомы. Известны, что эти внезапные засухи могут иметь далеко идущие последствия даже за пределами их воздействия, и теперь исследователи стремятся определить, как повышение глобальной температуры может повлиять на частоту внезапных засух и связанные с ними риски посевов во всем мире.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Джордана Кристиана, они с коллегами использовали моделирование глобальной климатической модели, чтобы спрогнозировать изменение частоты внезапных засух и их риска для посевов по всей планете. Результаты исследования предполагает, что частота этих явлений будет расти во всем мира во всех сценариях. При этом наиболее резкое увеличение будет наблюдаться в сценариях с более высоким радиационным воздействием и более широким использованием ископаемого топлива.

Мультимодельное среднее годового процента пахотных земель, подвергающихся внезапным засухам на целых континентах Фото: University of Oklahoma

Исследователи ожидают, что изменение климата приведет к учащению суровых погодных явлений, в том числе штормов, внезапных наводнений и внезапных засух. Кристиан отмечает, что их модель предполагает, что риск внезапных засух для пахотных земель возрастет по всей территории Земли, причем наиболее ощутимым он будет в Северной Америке и Европе.

Так, ученые отмечают, модели прогнозируют 1,5-кратное увеличение годового риска внезапных засух на пахотных землях в Северной Америке уже к концу столетия, в Европе риск увеличится в 1,7 раза.

Рисунок, показывающий влияние внезапной засухи на пастбища в Оклахоме Фото: University of Oklahoma

По словам второго соавтора исследования, адъюнкт-профессора Школы метеорологии Колледжа атмосферных и географических наук и Школы гражданского строительства и наук об окружающей среде Инженерного колледжа Галлогли, Джеффри Басара, результаты их с коллегами исследования лишь подтверждают, что из-за резких изменений климата производители сельскохозяйственной продукции в будущем столкнуться с растущими рисками. Основные проблемы этой отрасли будут связаны с:

засухой;

доступностью воды;

потери урожая;

ростом цен.

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