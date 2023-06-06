Так выглядят 45 тысяч галактик: NASA показало новый снимок телескопа Уэбб (фото)

Изображение более 45 000 галактик было получено в ходе новой исследовательской программы космического телескопа Уэбб.

Космический телескоп Уэбб помог ученым разобраться в различных фундаментальных вопросах астрономии. Теперь же он сделал потрясающее изображение более 45 000 галактик, удаленных от нас на миллионы световых лет, говорится на сайте NASA.

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Новое уникальное изображение было получено в рамках новой исследовательской программы космического телескопа Уэбб под названием Advanced Deep Extragalactic Survey (JADES).

Пока что ученые собирают воедино все научные данные, но в рамках этой программы телескоп смог обнаружить уже сотни галактик, которые существовали, когда Вселенной было всего несколько сотен миллионов лет. Ученым удалось обнаружить галактики, в которых находятся одни из самых первых звезд.

Изображение более 45 000 галактик было получено в ходе новой исследовательской программы космического телескопа Уэбб Фото: NASA

Ученые из проекта телескопа Уэбб также поделились новым масштабным изображением космоса на своей странице в Facebook. В описании снимка сказано, что свет от самых далеких галактик со временем растягивается до более длинных волн и становится более "красным" из-за расширения Вселенной. Это явление называется красным смещением. Астрономы измеряют красное смещение галактик, чтобы узнать, насколько далеко они находятся, также эти данные помогают узнать, когда они появились.

До того, как к своей работе приступил телескоп Уэбб, астрономы смогли найти только несколько десятков галактик с красным смещением выше 8, что соответствует возрасту Вселенной менее 650 миллионов лет. Но теперь Уэбб обнаружил почти тысячу таких очень далеких галактик, написали ученые.

Данный снимок получил более 4 тысяч лайков и более полторы тысячи репостов и конечно же любители астрономии оставили много комментариев. Например, один из комментаторов написал, что в каждой из этих 45 тысяч галактик находятся сотни миллиардов звезд и бесчисленное количество планет. Поэтому трудно поверить в то, что что мы одиноки во Вселенной.

Еще один комментатор написал, что наш мозг не может нормально принять информацию о том, что на одном изображении может быть 45 тысяч галактик. Самое грустное, что никто из ныне живущих людей или тех которые будут жить через сотни лет так и не доберется к ним, сказано в комментарии.

Как уже писал Фокус, ученые считают, что коконы умирающих звезд излучают гравитационные волны. Новое исследование предполагает, что современные обсерватории могут обнаружить этот особый тип излучения.