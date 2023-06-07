По ту сторону смерти: люди уже 3 тыс. лет заключают посмертные браки

Концепция брака с призраком может вызвать ассоциации с жутким паранормальным триллером, но, как ни странно, посмертные браки продолжают существовать в нашем современном мире. Еще более интригующим является то, что эта своеобразная практика не ограничивается отдаленными уголками земного шара; она даже юридически признана в современной Франции.

В некоторых регионах Индии, а именно в штатах Карнатака и Керала, семьи участвуют в торжественной традиции, известной под названием Прета Кальянам, что переводится как "брак мертвых". Считается, что этот ритуал, основанный на многовековых обычаях, дарует счастье духам умерших детей, обеспечивая их брачный союз, тем самым принося удачу их семьям, потерявшим близких. Как только парням исполняется 25 лет, а девушкам — 22, они становятся пригодными для этой древней практики, пишет Ancient Origins.

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Согласно местным верованиям, беспокойные духи неженатых детей считаются предвестниками несчастья, особенно для родственников, которые борются с бесплодием, или для тех, кто остается холостым.

В Индии традиция брака с призраками сохраняется и по сей день, когда семьи представляют своих умерших близких с помощью чучел, кукол или даже одежды. Эти сдержанные брачные церемонии очень напоминают обычные свадьбы. Хотя распространенность этого обычая уменьшилась, вековая индийская традиция посмертного брака продолжает давать утешение скорбящим семьям, даже если ей не хватает юридического признания.

В Китае такие браки уходят своими корнями еще в 17 век до нашей эры, то есть им более трех тысячелетий. Китайские браки с призраками заключались с намерением обеспечить умершему общество в потустороннем мире.

В Китае такие браки уходят своими корнями еще в 17 век до нашей эры, то есть им более трех тысячелетий Фото: rkanr.com

Однако мотивация живых членов семьи не была сугубо альтруистической. В китайской культуре возможность женщины получить надлежащие похороны полностью зависела от поддержки семьи ее мужа. Следовательно, практика браков с призраками имела целью успокоить души умерших, предотвратить беспокойство и отвлечь потенциальные несчастья, которые могли постигнуть живых родственников.

Хотя китайское коммунистическое правительство запретило браки с привидениями в 1940-х годах, они продолжают процветать в сельских общинах. Возникла подпольная сеть нелегальных свах, которые способствуют посмертным брачным обычаям, совершая набеги на могилы и добывая трупы.

Шокирующими являются сообщения об убийствах женщин, которые становились невестами в потусторонней жизни. В 2021 году произошел тревожный инцидент, когда работники похоронного бюро украли прах тиктокера для свадьбы призраков.

Настоящая история свадьбы с привидением

Посмертные браки появились во Франции относительно недавно, приобретя популярность во время Первой мировой войны, чтобы дать возможность женщинам выйти замуж за своих погибших женихов и не допустить, чтобы их дети столкнулись с клеймом незаконнорожденности.

Посмертный брак, который называют некрогамией, получил юридическое признание во Франции после трагического инцидента на дамбе Мальпассе в 1950 году. Беременная невеста одной из жертв обратилась к президенту, и Национальная ассамблея приняла закон, разрешающий посмертные браки при условии получения согласия умершего.

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