На скорости 25 тысяч км/ч к Земле летит большой астероид: его увидели совсем недавно

По данным NASA, на сближение с нашей планетой летит с огромной скоростью опасный астероид.

Согласно наблюдениям ученых из NASA, в пятницу, 9 июня, на опасное расстояние к Земле подлетит астероид под названием 2023 JB3. В космическом агентстве рассказали подробности об этом опасном космическом камне, пишет Hi Tech.

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По данным NASA все больше и больше околоземных астероидов проносятся в космосе рядом с Землей, но пока что многие из них пролетают на достаточно безопасном расстоянии. На сегодняшний день известно о том, что рядом с планетой летают более 27 тысяч астероидов разных размеров, а вообще ученые обнаружили уже более 750 тысяч астероидов, хотя считается, что их точно более 1 миллиона.

Околоземные астероиды пересекают орбиту Земли во время своего вращения вокруг Солнца и если они летят на расстоянии ближе, чем 7,5 млн км, то привлекают к себе особое внимание астрономов. Такие астероиды считают потенциально опасными, а это значит, что всегда существует вероятность их падения на нашу планету.

Сейчас ученые относят астероиды к трем типам: C-тип, M-тип и S-тип. Астероиды первого в этом списке типа состоят в основном из богатых углеродом веществ и их летает рядом с Землей больше всего. Редкими считаются астероиды последнего в этом списке типа, которые состоят в основном из силикатных пород. Но самыми редкими являются астероиды М-типа, которые состоят из в основном из металла.

Ученые изучают астероиды для того, чтобы лучше понять, как сформировалась Солнечная система и все планеты в ней, ведь эти космические камни являются обломками, оставшимися после этих процессов, которые произошли более 4 млрд лет назад. Считается также, что астероиды можно использовать в качестве источника полезных ресурсов, например, ценных металлов и других элементов. Как уже писал Фокус, одним из самых ценных считается астероид Психея и в этом году к нему полетит космический аппарат, чтобы выяснить подробности его состава.

Большой астероид летит к Земле

В пятницу, 9 июня, на опасное расстояние к Земле подлетит астероид под названием 2023 JB3 Фото: EarthSky

Но вернемся к астероиду под названием 2023 JB3, который обнаружили меньше месяца назад. По данным ученых, размер астероида оценивают в 50 метров, хотя существуют предположения, что его размер может быть и 80 метров. Точные размеры астероидов выяснить очень сложно, поэтому ученые часто называют диапазон размеров.

В пятницу, 9 июня этот астероид должен пролететь мимо Земли на расстоянии в 5,4 млн км со скоростью в 25 тысяч км/час.

По данным NASA, астероид 2023 JB3 принадлежит к группе околоземных космических камней под названием Атоны. Он совершает полный оборот вокруг Солнца за примерно 330 земных дней, при этом может улетать от нашей звезды на расстояние в 170 млн км. То есть это немного дальше, чем расположена Земля от Солнца.

Учитывая размер этого астероида его нельзя считать действительно опасным, говорят ученые, но даже вероятное падение такого камня может причинить значительный вред наземной инфраструктуре.

Ранее Фокус писал о том, что Европейское космическое агентство готовит к запуску новый исследовательский аппарат, который проведет изучение околоземного астероида Диморф. Известность этот камень получил в прошлом году, когда в него врезался космический аппарат NASA. Это было необходимо, чтобы проверить технологию для изменения траектории полета опасных астероидов. Кстати, Диморф в 2 раза больше, чем астероид 2023 JB3.