Колонизация Луны и Марса: выжить людям поможет известный на Земле процесс

Ученые считают, что успешную колонизацию других планет можно осуществить с помощью искусственного фотосинтеза.

Фотосинтез – это химическая реакция, которая позволяет растениям и другим организмам превращать солнечный свет, воду и углекислый газ, в кислород и энергию. Это обычный процесс для Земли, но именно искусственный его аналог может стать ключом к успешной колонизации Луны, Марса и других планет, пишет ScienceAlert.

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По словам Катарины Бринкерт из Уорикского университета, Великобритания, человеку постоянно нужен кислород и поэтому космические путешествия не выглядят легкой прогулкой. На космические корабли можно взять только ограниченное количество кислорода и это затрудняет полеты в дальний космос. Тем более, что постоянно отправлять кислород, например, на Марс очень сложно. Только в одну сторону космический корабль будет лететь от полугода до 9 месяцев.

"Сейчас на МКС кислород производят путем переработки углекислого газа, а также воды. Но эти технологии ненадежны, неэффективны и сложны в обслуживании. Поэтому многие исследования нацелены на поиски альтернативных способов производства кислорода, которым могли бы дышать астронавты на Луне или Марсе", — говорит Бринкерт.

Один из способов получения кислорода состоит в том, чтобы в одном устройстве можно было использовать солнечную энергию для производства кислорода. Но также этому устройству нужна будет вода. То есть должен быть запущен процесс искусственного фотосинтеза.

Ученые считают, что успешную колонизацию других планет можно осуществить с помощью искусственного фотосинтеза Фото: SciTechDaily

"В таком устройстве можно также использовать дополнительную тепловую энергию, которая выделяется в процессе получения солнечной энергии, для запуска химических реакций и это их ускорит", — говорит Бринкерт.

По словам ученой, она и ее коллеги уже работают над теоретической основой такого устройства, которое можно использовать на Луне и Марсе. Вместо хлорофилла, который отвечает за поглощение света растениями и водорослями, в этих устройствах нужно использовать полупроводниковые материалы, на которые можно наносить простые металлические катализаторы и они будут поддерживать нужную химическую реакцию.

"Такие устройства смогут работать в условиях Луны и Марса, а значит их можно использовать на месте, там, где будут находится астронавты. Где же взять воду? На Луне есть под поверхностью водяной лед и его нужно использовать для добычи воды. Что касается Марса, то атмосфера планеты почти на 96% состоит из углекислого газа и это идеальные условиях для искусственного фотосинтеза. Хотя на Марсе меньше солнечного света, можно использовать более крупные солнечные панели для его получения", — говорит ученая.

Но все эти технологии нужно еще создать и для этого потребуется несколько лет, хотя именно копирование основных составляющих природного фотосинтеза может дать преимущества для реализации любых идей, которые касаются производства кислорода в космосе, считает Бринкерт.

Как уже писал Фокус, впервые в истории китайские астронавты вырастили клетки крови человека в космосе. Клетки, выращенные на космической станции "Тяньгун", уже доставлены на Землю, где их продолжают изучать.