Закоротило проводку. Ученые поняли, как коронавирус "плавит" человеческий мозг

Новое исследование пролило свет на неврологические симптомы, которые вызывают вирусы.

Команда ученых из Университета Квинсленда выяснила, как такие вирусы SARS-CoV-2, влияют на мозг человека. Об этом сообщает Science Blog.

По словам исследователей, SARS-CoV-2 и другие подобные ему вируса вызывают слияние клеток головного мозга, что в свою очередь, приводит к хроническим неврологическим симптомам. Руководителями исследования выступили профессор Массимо Хиллиард и доктор Рамон Мартинес-Мармол из Квинслендского института.

Результаты их работы указали на то, что вирус SARS-CoV-2, вызывающий COVID-19, оставался в мозге людей с тяжелым течением болезни на протяжении нескольких месяцев со дня заражения. В это время нейроны в мозге заболевших сливались вместе, что приводило к их синхронному срабатыванию или полной потере функции.

Объясняя происходящее, профессор Хиллиард сравнил нейроны в человеческом мозге с проводами. Например, есть два отдельны провода, соединенные с выключателями на кухне и в ванной комнате. Когда происходит слияние, оба выключателя или остаются включенными, или выключаются, таким образом нарушается их независимая друг от друга работа.

Сделанное открытие дает объяснение стойким неврологическим симптомам, которые наблюдались после COVID-19, а также других вирусов.

По словам доктора Мартинеса-Мармола, отмирание клеток и воспаление уже давно известные последствия проникновения вирусов в мозг, но ученым удалось найти третью возможность: слияние нейронов.

Также ученые предполагают, что другие вирусы, такие как ВИЧ, бешенство, энцефалит, корь, вирус Зика и вирус герпеса могут вызывать слияние клеток в других тканях, что будет способствовать таким же проблемам в нервной системе.

Авторы исследования считают, что смогли пролить свет на развитие неврологических заболеваний и их симптомов, которые остаются до сих пор малоизученными.

Напомним, ранее ученые попытались разобраться в том, откуда берется так называемый "мозговой туман" во время и после перенесенного COVID-19.