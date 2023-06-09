Впервые со времен Средневековья: в Британии обнаружили фундамент древнего монастыря

Археолог Джеймс Кенни в сотрудничестве с Археологическим обществом Чичестера и района (CDAS) провел двухнедельные раскопки в этом месте. Среди выдающихся открытий, сделанных во время раскопок, находка фундамента средневекового францисканского монастыря.

Исторические записи свидетельствуют, что францисканский монастырь, который существовал на этом месте с конца 13 до середины 16 века, включал в себя различные сооружения, такие как костел, общежитие, трапезную, библиотеку, монастырь с прачечной, гостевой дом и даже пивоварню, пишет SussexWorld.

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После ликвидации монастырей в конце 1530-х годов костел был переоборудован под ратушу, а другие сооружения превратились в барский дом. Впоследствии, в середине 19-го века, дом был снесен, что совпало с превращением этой территории в Монастырский парк.

Важно, что эти захватывающие открытия были сделаны на заключительных этапах раскопок, предоставляя ценную информацию для местных историков и способствуя более полному пониманию истории Чичестера.

Джеймс объясняет, что перед раскопками были проведены геофизические исследования, которые дали представление о возможном расположении стен монастыря. Однако примечательным является тот факт, что обнаруженная стена была расположена непосредственно возле огромного рва, который, как полагают, был первоначальной границей монастыря.

Джеймс также объясняет, что недавно раскопанный сегмент рва дает уникальное представление о внешнем виде сооружения, невиданное со времен Средневековья. Теперь можно более точно определить ширину и глубину рва, что проливает свет на его грозные размеры.

Кроме того, археологическая команда обнаружила прочную известняковую стену, прилегающую к торцевой стене здания францисканского монастыря. Эта стена, предшествующая монастырю, совпадает с внешним краем рва, вероятно, являясь остатками моста, когда-то облегчавшего доступ к мотте — элементу фортификации замков, конусообразного холма, на котором обычно была главная и лучше всего укрепленная башня замка.

Сложенная из различных типов известняка, включая местные материалы из Лаванту и Селси-Билла, а также камни с острова Уайт и Кана в Нормандии, стена демонстрирует исключительное мастерство. Это открытие дает прекрасное представление о норманнском наследии Чичестера.

Кроме вышеупомянутых находок, команда раскопок также наткнулась на различные объекты, включая фрагменты керамики, которые, вероятно, использовались в монастыре, а также римскую керамику ти монеты.

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