Не просто усталость: ученые выяснили, что бессонница повышает риск инсульта

Ученые предупреждают, что ночное бодрствование ставит под риск нечто большее, чем вашу ежедневную производительность.

Симптомы бессонницы, определяемые как трудности с началом сна, его поддержанием или слишком ранним пробуждением, были связаны с повышенным риском инсульта в новом исследовании, проведенном Университетом Содружества Вирджинии, пишет HealthDay.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Сон, важнейший биологический процесс, играет важную роль в закреплении воспоминаний, восстановлении клеток и выведении токсинов, накопленных в течение дня, объясняет доктор Вендеми Савадого, соавтор исследования и кандидат наук во время его проведения.

Нарушение работы этой жизненно важной системы из-за бессонницы потенциально может привести к неблагоприятным последствиям для здоровья, предупреждает Савадого. Эта взаимосвязь особенно усиливается у людей в возрасте до 50 лет, как показало исследование.

Бессонница — далеко не нишевая проблема, от нее страдает более трети жителей в одних только США, как утверждает исследовательская группа. Ее точная связь с риском инсульта остается неясной, но существующие исследования указывают на вредное воспаление как возможного виновника.

В исследовании использовалась информация, полученная в ходе исследования, в котором приняли участие американцы старше 50 лет и их супруги. В него были включены данные более чем 31 000 участников, средний возраст которых составлял 61 год, и ни у кого из них не было инсульта в прошлом.

Участников опросили об их привычках сна, включая трудности с засыпанием, частые пробуждения в течение ночи, преждевременные пробуждения и ощущение бодрости после пробуждения. Исследование длилось в среднем девять лет, в течение которых у участников произошел 2101 инсульт.

В исследовании учитывались потенциальные сбивающие факторы, такие как употребление алкоголя, курение и уровень физической активности.

У участников с одним-четырьмя симптомами бессонницы риск инсульта увеличился на 16% по сравнению с теми, у кого симптомы отсутствовали. У тех, кто имел от пяти до восьми симптомов, риск увеличился на 51%.

Эта связь была особенно выражена у молодых участников, у которых риск при наличии пяти-восьми симптомов увеличивался почти в четыре раза по сравнению со сверстниками без симптомов. Для тех, кому за 50, риск повышался на 38%.

Другие факторы, такие как диабет, гипертония, болезни сердца и депрессия, также значительно повышали риск.

Молодые люди, по-видимому, чаще сообщали о симптомах бессонницы, в то время как у людей старше 50 лет было больше сопутствующих факторов риска инсульта, отмечает Савадого. Он утверждает, что хороший сон является синонимом хорошего здоровья, добавляя, что достаточный сон укрепляет память и способность к обучению.

Доктор Раджкумар Дасгупта, специалист по легочной реанимации и представитель Американской академии медицины сна, который не участвовал в исследовании, предполагает, что когнитивно-поведенческая терапия для людей с нарушениями сна может потенциально сократить число случаев инсульта.

Однако он отмечает, что исследование имеет ограничения, например, опирается на самоотчеты о симптомах бессонницы, которые не всегда могут быть точными.

Американская ассоциация сердца поддерживает связь между бессонницей и повышенным риском инсульта, подчеркивая важность выявления и лечения бессонницы для снижения частоты инсульта, добавляет Дасгупта.

Американская академия медицины сна рекомендует постоянный график сна, полноценный сон в течение семи-восьми часов, отказ от больших приемов пищи и кофеина перед сном, а также регулярные физические упражнения, среди прочих советов для улучшения качества сна.

К бессоннице не следует относиться легкомысленно, призывает Савадого, рекомендуя страдающим от нее проконсультироваться с медицинским работником, чтобы найти решение.

Ранее Фокус писал об открытии генов сна. Это открытие может проложить путь к новым методам лечения бессонницы и других расстройств, связанных со сном.

Также Фокус писал о том, что инсульт более опасен для женщин, чем для мужчин. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что женщины имеют более серьезные симптомы и худший прогноз.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.