Со скоростью 76 тысяч км/час: к Земле летит опасный огромный двойной астероид

Этот космический камень по размерам похож на самое высокое здание в мире.

Ученые из NASA сообщили о том, что в понедельник, 12 июня, к Земле подлетит двойной астероид действительно гигантских размеров и при этом его скорость также будет ошеломляющей, пишет Live Science.

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Понедельник может быть действительно тяжелым днем, ведь согласно прогнозу NASA, примерно в 4 утра по Киеву, 12 июня, к Земле приблизится двойной астероид под названием 1994 XD.

Астероиды считаются обломками планет, которые были созданы в Солнечной системе более 4 млрд лет назад. Некоторые из них могли быть частью планеты, которая так и не появилась в нашей звездной системе, и они сконцентрированы на орбите вокруг Солнца в районе космоса между двумя планетами: Марс и Юпитер.

Но иногда эти астероиды могут изменить траекторию своего полета, и их орбита начинает пересекаться с орбитами других планет, например, Земли. В результате такие космические камни становятся околоземными астероидами. По примерным оценкам ученых, вообще в Солнечной системе находится более 1 млн астероидов, многие из которых продолжают открывать и сейчас. Что касается околоземных космических камней, то астрономы обнаружили уже примерно 31 тысячу таких объектов.

Те астероиды, которые имеют размер не менее 140 метров и сближаются с Землей на расстояние от 7 до 7,5 млн км считаются потенциально опасными космическими камнями. То есть они могут представлять угрозу для нашей планеты. И таких астероидов насчитывается примерно 2300.

В понедельник, 12 июня, к Земле подлетит двойной астероид действительно гигантских размеров Фото: wikipedia

Таким потенциально опасным астероидом считается и 1994 XD, который совершает полный оборот вокруг Солнца за 3,5 года. Его размер ученые оценивают в диапазоне между 370 и 830 метров (а точно определить размеры этих камней сложно из-за того, что они достаточно тусклые и плохо отражают солнечный свет). Поэтому, если астероид 1994 XD действительно может иметь ширину в 830 метров, то это значит, что он даже немного больше, чем самое высокое здание в мире — Бурдж-Халифа в Дубае (высота 828 м).

Согласно прогнозам ученых, этот астероид подлетит к Земле на расстояние в 3,1 млн км и при этом скорость его полета составляет впечатляющие 76 тысяч км/час (пуля летит в 27 раз медленнее). Этот космический камень в понедельник будет находится в 8 раз дальше, чем находится Луна от Земли и все же он принадлежит к классу опасных астероидов. Дело в том, что такие камни могут в любой момент изменить направление своего пути под действием разных космических факторов и теоретически устремится прямо на нашу планету.

Как уже известно ученым, то это двойной космических камень. Это значит, что вокруг большого астероида вращается маленький спутник. Согласно сообщению NASA, астероид 1994 XD должен миновать нашу планету, не причинив ей никакого вреда, то есть столкновения с Землей произойти не должно.

По словам ученых, если такой астероид, как 1994 XD, действительно упадет на Землю, то произойдет катастрофа регионального масштаба. Это означает, что если бы он упал, например, в Европе, то инфраструктура нескольких стран точно была бы уничтожена. И, конечно же, погибли бы миллионы людей.

Фокус уже писал о том, что в пятницу, 9 июня Землю благополучно миновал еще один большой астероид, который обнаружили астрономы только в мае этого года.